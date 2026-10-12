Sân bay lớn gấp 11 lần Nội Bài đang được xây dựng: Vốn đầu tư hơn 900.000 tỷ đồng, 17.000 cọc bê tông đã được đóng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027

Phối cảnh sân bay Al Maktoum International.

Theo kế hoạch của chính quyền Dubai, Al Maktoum International sẽ là hạt nhân của một hệ sinh thái hàng không, logistics và đô thị hoàn toàn mới. Khi hoàn thiện toàn bộ, sân bay không chỉ đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách mà còn có thể xử lý khoảng 12 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, trở thành một trong những trung tâm trung chuyển lớn nhất toàn cầu.

Tuy nhiên, quy mô khổng lồ này sẽ được triển khai theo nhiều giai đoạn. Mốc hoàn thành quan trọng đầu tiên được kỳ vọng rơi vào đầu thập niên 2030, khi sân bay đạt công suất khoảng 150 triệu lượt khách mỗi năm.

Sau đó, các hạng mục tiếp tục được mở rộng để nâng công suất lên khoảng 260 triệu lượt khách, cao hơn rất nhiều so với sân bay quốc tế Dubai (DXB), nơi hiện chỉ có khả năng phục vụ tối đa khoảng 115 triệu hành khách mỗi năm theo chia sẻ của Tổng giám đốc Dubai Airports Paul Griffiths vào tháng 9/2026.

Dự án mở rộng Al Maktoum được Dubai chính thức thông qua từ năm 2024 với tổng vốn đầu tư khoảng 128 tỷ dirham (tương đương hơn 900.000 tỷ đồng). Khi hoàn thành, toàn bộ tổ hợp sân bay sẽ trải rộng trên diện tích khoảng 70 km2, bao gồm hệ thống nhà ga, đường băng, đường lăn, khu bảo dưỡng, khu logistics, trung tâm hàng hóa cùng nhiều công trình phụ trợ khác.

Nếu so với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Al Maktoum có quy mô vượt trội. Nội Bài hiện có diện tích khoảng 6,5 km2, trong khi Al Maktoum rộng khoảng 70 km2, tức lớn hơn gần 11 lần. Về công suất, Nội Bài hiện phục vụ khoảng 30 triệu hành khách mỗi năm, còn Al Maktoum khi hoàn thiện được quy hoạch đạt 260 triệu hành khách, tương đương gần 9 lần công suất của sân bay lớn nhất miền Bắc Việt Nam.

Thực tế, Al Maktoum không phải là một sân bay hoàn toàn mới. Cơ sở này đã tiếp nhận các chuyến bay chở hàng từ năm 2010 và khai thác hành khách từ năm 2013. Tuy nhiên, quy mô mở rộng hiện nay lớn đến mức giới chuyên môn xem đây như một cuộc tái thiết toàn diện, biến sân bay hiện hữu thành một tổ hợp hàng không hoàn toàn khác.

Để chuẩn bị cho các công trình quy mô lớn, đến tháng 6/2026, hơn 17.000 cọc bê tông đã được đóng sâu xuống nền đất nhằm tạo móng cho các hạng mục tương lai. Song song với đó, khoảng 45 triệu mét khối đất đã được đào đắp trong quá trình san nền và chuẩn bị mặt bằng.

Hiện công trường có khoảng 9.000 lao động trực tiếp thi công. Khi bước vào giai đoạn cao điểm, chính quyền Dubai dự kiến huy động tới 120.000 người, biến nơi đây thành một trong những đại công trường xây dựng lớn nhất thế giới.

Theo quy hoạch dài hạn, sân bay sẽ có 5 đường băng, trong đó 4 đường băng khai thác thường xuyên và 1 đường băng dự phòng. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu, chỉ cần 2 đường băng để đáp ứng mục tiêu công suất 150 triệu hành khách mỗi năm. Đường băng thứ hai dự kiến được đưa vào khai thác từ cuối năm 2027.

Bên cạnh đó, thiết kế mới nhất của Al Maktoum gồm 2 nhà ga hành khách, 7 tòa nhà phục vụ lên máy bay và hơn 430 vị trí đỗ máy bay. Con số này đã tăng so với quy hoạch ban đầu, phản ánh việc dự án tiếp tục được điều chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không trong nhiều thập kỷ tới.

Tổng hợp