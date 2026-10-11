Phiên bản Breaking Bad đời thực sa lưới, bắt giữ cựu giáo sư hóa học lập xưởng điều chế ma túy

Lực lượng chức năng tại miền đông Trung Quốc vừa chính thức triệt phá thành công một tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn.

Vụ án ngay lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận và được ví như phiên bản đời thực của bộ phim truyền hình kinh điển Breaking Bad, khi những kẻ chủ mưu lại chính là một cựu giáo sư hóa học đã nghỉ hưu cùng một thạc sĩ chuyên ngành hóa.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền khắp Trung Quốc. Người dùng mạng xã hội so sánh nó với loạt phim truyền hình ăn khách của Mỹ "Breaking Bad", vốn có cốt truyện tương tự đến kinh ngạc, xoay quanh một giáo viên hóa học và một học sinh.

Manh mối đầu tiên của vụ án xuất hiện vào năm 2024, trong một đợt kiểm tra hành chính định kỳ tại một doanh nghiệp công nghệ dược phẩm ở tỉnh Sơn Đông. Cảnh sát địa phương đã phát hiện dấu hiệu bất thường khi đơn vị này thu mua khối lượng lớn 6 loại hóa chất chuyên dụng.

Đây chính là các thành phần cốt lõi được sử dụng để tổng hợp ra etomidate, một chất gây nghiện nguy hiểm thường bị đưa vào thuốc lá điện tử với tên gọi "vape thây ma". Chất này có thể dẫn đến tử vong nếu sử dụng liều cao trong thời gian dài và đã bị chính quyền Trung Quốc đưa vào danh mục kiểm soát nghiêm ngặt kể từ năm 2023.

Cảnh sát tỉnh Sơn Đông triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia có sự tham gia của một cựu giáo sư hóa học (họ Ngô) và một thạc sĩ hóa học (họ Hoàng), vụ việc được ví như phiên bản "Breaking Bad của Trung Quốc".

Lần theo dấu vết các đơn hàng, cơ quan điều tra nhanh chóng xác định đối tượng đứng sau là một người đàn ông họ Hoàng, sở hữu bằng thạc sĩ hóa học và từng có nhiều năm buôn bán thuốc lá điện tử tại Thâm Quyến. Đáng chú ý, Hoàng chỉ làm việc tại công ty dược nói trên trong vỏn vẹn ba tháng rồi nộp đơn thôi việc.

Theo dõi hành tung của Hoàng, lực lượng an ninh nhận thấy đối tượng thường xuyên di chuyển giữa thành phố Truy Bác thuộc tỉnh Sơn Đông và Thâm Quyến. Tại đây, Hoàng dành nhiều ngày liên tục để gặp gỡ đối tượng họ Ngô, một cựu giáo sư hóa học đã về hưu của một trường cao đẳng trên địa bàn.

Kết quả điều tra xác định Ngô chính là nhân vật giữ vai trò linh hồn trong toàn bộ quy trình sản xuất ma túy. Vị cựu giảng viên này trực tiếp thiết kế, hoàn thiện công thức điều chế, đồng thời tận dụng các mối quan hệ cá nhân để thuê mặt bằng thí nghiệm tại các nhà máy trải dài qua 5 thành phố của Trung Quốc dưới danh nghĩa nghiên cứu phát triển dược phẩm mới.

Nguồn cơn điều tra bắt đầu từ năm 2024 khi cảnh sát phát hiện lượng lớn bất thường 6 loại hóa chất dùng điều chế etomidate tại một công ty dược phẩm nơi Hoàng từng làm việc 3 tháng.

Nhằm né tránh sự trừng phạt của pháp luật, các đối tượng đã vạch ra phương thức hoạt động vô cùng xảo quyệt. Nhóm này chỉ thực hiện công đoạn tổng hợp các tiền chất của etomidate ngay tại nội địa Trung Quốc.

Sau đó, toàn bộ số tiền chất này được chuyển sang các quốc gia xung quanh như Thái Lan, Việt Nam và Campuchia để hoàn thiện thành phẩm ma túy cuối cùng.

Một mắt xích quan trọng khác là đối tượng họ Vương, người kinh doanh thuốc lá điện tử kiêm chủ một doanh nghiệp logistics quốc tế, chịu trách nhiệm chia nhỏ các lô hóa chất và vận chuyển hệ thống máy móc thí nghiệm ra nước ngoài.

Cảnh sát nhận định nếu chỉ phát hiện các tiền chất hóa học ở trong nước thì chưa đủ căn cứ pháp lý để chứng minh tội danh và bắt giữ các đối tượng. Do đó, ban chuyên án đã kiên trì theo dõi suốt gần hai năm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tại Việt Nam và Thái Lan để giăng lưới bắt trọn toàn bộ đường dây.

Kết quả chuyên án sau gần 2 năm phối hợp quốc tế: phá 7 căn cứ tại Campuchia, Việt Nam và Thái Lan vào tháng 3 và tháng 4; bắt giữ 71 người; thu giữ 73 kg etomidate, 5 tấn hoạt chất và thiết bị thí nghiệm; Hoàng thu lời hơn 5 triệu nhân dân tệ.

Vào đợt cao điểm tháng 3 và tháng 4, các lực lượng phối hợp đã đồng loạt tấn công và xóa sổ 7 cơ sở điều chế của băng nhóm này đặt tại Campuchia, Việt Nam và Thái Lan.

Theo thông tin từ Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, cơ quan chức năng đã bắt giữ tổng cộng 71 nghi phạm, thu giữ 73 kg ma túy etomidate, 5 tấn hoạt chất phục vụ sản xuất cùng hàng loạt thiết bị thí nghiệm chuyên dụng.

Riêng đối tượng Hoàng đã thu lợi bất chính hơn 5 triệu nhân dân tệ chỉ trong khoảng thời gian hơn một năm điều hành đường dây.

Theo quy định của Luật Hình sự Trung Quốc, các hành vi mua bán, vận chuyển hoặc sản xuất từ 50 gam heroin trở lên có thể phải đối mặt với mức án từ 15 năm tù, tù chung thân cho đến tử hình, kèm theo biện pháp tịch thu tài sản.

Trong các tiền lệ xét xử, các cơ quan tố tụng đã áp dụng tỷ lệ quy đổi mỗi gam etomidate tương đương với 0,4 gam heroin. Hiện tại, vụ án vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra để đưa các đối tượng ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật.