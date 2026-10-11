UAV Ukraine phá hủy trung tâm dữ liệu thứ ba của Yandex trong vòng 4 ngày

Thông tin này được bộ phận báo chí của Yandex đưa tin. Vụ tấn công rạng sáng 11/10 đã gây ra hỏa hoạn tại cơ sở này và sự gián đoạn trên diện rộng đối với các dịch vụ của công ty.

Cảnh báo về mối đe dọa từ máy bay không người lái trong khu vực được đưa ra lúc 3h51 sáng. Lúc 4h24 sáng, UAV đã được phát hiện trong thành phố.

Trung tâm dữ liệu của Yandex tại Vladimir là một trong những cơ sở lớn nhất trong mạng lưới của công ty với công suất ước tính của nó khoảng 56MW.

Tháng 3/2026, công ty đã đưa vào vận hành một trung tâm dữ liệu khác tại Vladimir. Công suất công bố của cơ sở là 40MW và công suất thiết kế là 2.800 máy chủ.

Trung tâm dữ liệu Yandex tại Vladimir, tỉnh Vladimir, Nga, bị tấn công rạng sáng 11/10.

Trạm biến áp này được trang bị 2 máy biến áp công suất 25MVA mỗi máy và 2 đường dây cáp điện áp 110kV, kết nối trạm biến áp Yandex với trạm biến áp Vladimirskaya có điện áp 750kV.

Trung tâm dữ liệu này cung cấp hoạt động của nền tảng điện toán đám mây Yandex Cloud, thông qua đó các công ty thuê dung lượng máy chủ để chạy các ứng dụng của riêng họ, lưu trữ tệp và xử lý dữ liệu.

Cơ sở hạ tầng của cơ sở cũng có thể hỗ trợ các dịch vụ riêng của Yandex, bao gồm công cụ tìm kiếm và nhiều sản phẩm khác của công ty.

Đây không phải lần tấn công đầu tiên của UAV Ukraine vào các trung tâm dữ liệu của công ty. Ngày 9/10, máy bay không người lái cảm tử của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào trung tâm dữ liệu lớn nhất của Yandex ở vùng Kaluga thuộc Liên bang Nga.

Theo công ty, trung tâm dữ liệu này được thiết kế lớn nhất trong số các cơ sở của Yandex về tổng dung lượng trên các máy chủ và là một trong những trung tâm lớn nhất ở Nga.

Dự án bao gồm việc lắp đặt hơn 3.800 máy chủ với công suất lên đến 15kW mỗi chiếc. Diện tích của cơ sở là 130.000m2, công suất thiết kế là 63MW.

Ngày 8/10 , trung tâm dữ liệu Yandex DC Sasovo, nằm ở thành phố Sasovo, vùng Ryazan, Nga, đã bị tấn công. Công suất điện được công bố của trung tâm này là 12MW.