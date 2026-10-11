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Thảm án tại Mỹ: Nổ súng sát hại 8 người rồi tự sát

| | Tài chính quốc tế

Theo giới chức Mỹ, vụ xả súng tại thành phố Erie, bang Pennsylvania khiến 9 người thiệt mạng và Thống đốc Josh Shapiro gọi đây là "vụ xả súng hàng loạt bi thảm".

Người đàn ông 45 tuổi được xác định bắn chết 7 thành viên gia đình và 1 người bạn tại nhà riêng ở thành phố Erie, bang Pennsylvania của Mỹ, sau đó người này được cho là tự sát bằng súng. Trong số những người thiệt mạng, có 2 trẻ em và 1 phụ nữ đang mang thai ở tháng thứ 8.

Cảnh sát trưởng Erie, ông Rick Lorah cho biết danh tính nghi phạm chưa được công bố và đã chết do vết thương có vẻ do chính hắn gây ra, trước khi cảnh sát đến hiện trường. “Đó là cảnh tượng tồi tệ nhất mà tôi từng chứng kiến”, ông Lorah nói.

Thảm án tại Mỹ: Nổ súng sát hại 8 người rồi tự sát- Ảnh 1.

Hiện trường vụ xả súng. (Ảnh: Reuters)

Ông Lorah thuật lại rằng, kẻ xả súng đi vào một ngôi nhà, sau đó nổ súng vào 2 phụ nữ - những người có vẻ “hoảng loạn”, đang cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người hàng xóm.

Khi cảnh sát bao vây tòa nhà và yêu cầu hung thủ ra ngoài, hắn ta vẫn cố thủ bên trong. Sau đó, cảnh sát phát hiện hắn ta với vết thương do đạn bắn, có vẻ do chính hắn gây ra. Cảnh sát tìm thấy nghi phạm ở tầng 2 của ngôi nhà trên đường Perry.

Chính quyền thành phố Erie và Thị trưởng Daria Devlin đưa ra tuyên bố chung trên mạng xã hội, khẳng định hiện không còn mối đe dọa nào đối với công chúng.

“Chúng tôi hiểu tin tức này mang đến sự bàng hoàng và đau buồn sâu sắc cho cư dân. Chúng tôi muốn đảm bảo với mọi người rằng tình hình đã được kiểm soát. Kẻ xả súng đã chết và hiện không còn mối đe dọa hay nguy hiểm nào đối với mọi người. Chúng tôi xin chia buồn cùng các nạn nhân, người thân của họ và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch tối nay”, Thị trưởng Devlin thông báo.

Tương tự, Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro có cuộc cuộc trao đổi với Thị trưởng Devlin và đề nghị hỗ trợ sau “vụ xả súng hàng loạt bi thảm”.

“Tôi đã nói chuyện với Thị trưởng Devlin và bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn của chính quyền sau vụ xả súng hàng loạt bi thảm ở Erie đêm qua khiến nhiều người thiệt mạng. Tôi vô cùng đau lòng trước sự mất mát của gia đình nạn nhân”, Thống đốc bang Pennsylvania nói.

Theo Kông Anh/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
bang Pennsylvania

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