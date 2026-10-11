Tàu chở dầu diesel Nga đang tiến gần đến bờ biển Mỹ

Tàu chở dầu diesel Nga dự kiến cập cảng Savannah, Georgia, Mỹ, trong 2 đến 3 ngày tới.

Bà Michelle Wiese Bockmann - nhà phân tích hàng hải cấp cao tại Windward, đã thông báo điều này hôm 10/10, trên tài khoản mạng xã hội của mình.

Bà lưu ý, tàu dự kiến ​​sẽ đến bờ biển Mỹ trong vòng 48-72 giờ.

Chuyến tàu này trở nên khả thi sau khi Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) ban hành Giấy phép Chung Khẩn cấp số 135, tạm thời miễn trừ các lô hàng dầu diesel và khí đốt của Nga khỏi lệnh trừng phạt cho đến tháng 4/2027.

Tàu rời St. Petersburg vào ngày 22/9 - gần 3 tuần trước khi thỏa thuận dầu diesel giữa Mỹ và Nga được chính thức công bố.

Hoạt động này cho thấy thỏa thuận kinh tế quy mô lớn giữa Nga và Mỹ trong lĩnh vực năng lượng đã được đàm phán kín trong nhiều tuần, trước khi Tổng thống Donald Trump chính thức công bố.

Trên tàu có khoảng 275.000 - 280.000 thùng (khoảng 38.000 tấn) nhiên liệu diesel.

Theo hệ thống theo dõi tàu (AIS), tàu chở dầu dự kiến ​​sẽ dỡ hàng tại cảng Savannah, Georgia.

Trước đó, ngày 8/7/2026, Nga đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu diesel, nhiên liệu hàng hải đối với các nhà sản xuất cho đến ngày 31/10, do các cuộc tấn công UAV của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu Nga.

Ngày 9/10/2026, lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel từ Nga đã được dỡ bỏ sớm hơn dự kiến.