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Thi thể cặp vợ chồng mới cưới được phát hiện dưới đáy sông: Hai chân bị trói chung bằng xích sắt, khóa cùng một ổ

| | Tài chính quốc tế

Một cặp vợ chồng mới kết hôn được vài tháng đã được phát hiện tử vong dưới đáy sông Tapi, bang Maharashtra, Ấn Độ. Thi thể của họ trong tình trạng hai chân bị buộc chung bằng một sợi xích sắt và khóa chặt bằng ổ khóa.

Theo NDTV, hai nạn nhân được xác định là Shyam Hari Patil và Sapna Patil, cùng quê tại thị trấn Amalner, huyện Jalgaon, bang Maharashtra. Hai người mới kết hôn cách đây vài tháng.

Thi thể của cặp vợ chồng được người dân địa phương phát hiện dưới đáy sông Tapi, thuộc khu vực Savalde, huyện Dhule. Ngay sau đó, người dân đã trình báo cảnh sát. Lực lượng chức năng cùng đội cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đưa hai thi thể lên bờ.

Ảnh: NDTV

Tuy nhiên, trong quá trình trục vớt, lực lượng chức năng phát hiện hai chân của hai nạn nhân bị quấn chung bằng một sợi xích sắt. Đáng chú ý, phần xích còn được khóa chặt bằng ổ khóa, khiến vụ việc trở nên khó lý giải. Những tình tiết bất thường này khiến cơ quan điều tra chưa thể xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến cái chết của cặp vợ chồng.

“Hiện vẫn chưa rõ đây là một vụ tự tử hay án mạng. Chúng tôi sẽ điều tra chuyên sâu theo mọi hướng”, đại diện cảnh sát cho biết.

Nhà chức trách đang tiếp tục điều tra để làm rõ những tình tiết liên quan đến cái chết của hai nạn nhân. Hiện chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân tử vong cũng như việc ai đã sử dụng sợi xích và ổ khóa trong vụ việc.

Nguồn: NDTV


Theo Phạm Trang

Phụ Nữ Mới

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