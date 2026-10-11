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Khoảnh khắc lũ dữ tràn xuống ngôi làng ở Nepal

| | Tài chính quốc tế

Chính quyền Nepal kêu gọi người dân tại ngôi làng thuộc huyện Gorkha di chuyển đến nơi an toàn sau trận lũ lớn cuốn trôi nhiều nhà cửa và cơ sở hạ tầng.

Reuters dẫn lời nhà chức trách địa phương thông tin vụ sạt lở đất khô ở làng Chumnubri thuộc huyện Gorkha, cách Kathmandu khoảng 100km về phía tây đã chặn đứng dòng sông Budhi Gandaki, dẫn đến trận lũ lớn xảy ra ở khu vực hạ lưu.

Khoảnh khắc trận lũ lớn tràn xuống ngôi làng ở Nepal.

“Chúng tôi yêu cầu người dân sống dọc bờ sông phía hạ lưu sơ tán và đảm bảo an toàn”, Thống đốc huyện Sunsari, ông Dharmendra Kumar Mishra cho biết.

Theo ông Mishra, nhiều nhà cửa và 2 cây cầu treo bị cuốn trôi, một dự án thủy điện cũng bị hư hại do lũ lụt.

Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia cảnh báo người dân sống dọc theo con sông ở các huyện Gorkha, Tanahun, Chitwan, Đông Nawalparasi và Tây Nawalparasi về nguy cơ lũ lụt.

“Hãy giúp đảm bảo người dân ở những khu vực có nguy cơ được di dời đến nơi an toàn kịp thời và hỗ trợ hoạt động tìm kiếm cứu nạn khi cần thiết”, Cơ quan Giảm thiểu và Quản lý rủi ro thiên tai quốc gia Nepal (NDRRMA) thông tin trong bài đăng trên mạng xã hội.

Lực lượng cứu hộ của quân đội và cảnh sát được cử đến hiện trường, họ đang theo dõi tình hình từ trực thăng.

Trong khi đó, Nepal quyết định tạm dừng chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân mất tích sau trận lũ lụt nghiêm trọng ngày 26/8, trong khi 5.285 người vẫn chưa được tìm thấy. Quyết định của chính phủ khiến nhiều gia đình đau buồn, tức giận vì cho rằng cơ hội tìm lại người thân vẫn chưa hoàn toàn khép lại.

Tính đến thời điểm công bố, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể của ít nhất 1.455 người, trong khi 5.285 người vẫn mất tích. Trong số này có hàng trăm công dân nước ngoài. Trận lũ gây thiệt hại lớn tại nhiều khu vực khiến hàng nghìn người mất nhà cửa và làm gián đoạn hoạt động giao thông, cứu trợ.

Công nhân Nepal kể hành trình sống sót kỳ diệu sau 9 ngày trong đường hầm

Theo Kông Anh/VTC News

kenh14

Từ Khóa:
Nepal, lũ lụt

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