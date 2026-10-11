Oanh tạc cơ B-52 tấn công cực mạnh nhờ tên lửa chống hạm tàng hình LRASM

Theo trang The War Zone (TWZ), điều này phản ánh mong muốn của Quân đội Mỹ trong việc có được những công cụ mới để đối phó với lực lượng hải quân ngày càng hùng mạnh của các đối thủ, đặc biệt là ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Thông báo mới nhất từ ​​Bộ Tư lệnh Hệ thống Không quân Hải quân Mỹ cho biết, họ dự định đàm phán với Lockheed Martin với tư cách là nhà cung cấp duy nhất và sau đó đặt hàng tích hợp tên lửa LRASM lên máy bay ném bom B-52.

Công việc sẽ bao gồm cập nhật phần mềm tên lửa, thử nghiệm liên quan, sửa chữa các mẫu thử nghiệm và công việc của những ủy ban phân tích lỗi.

Đồng thời B-52 hiện đã có thể mang tới 20 tên lửa hành trình phóng từ trên không thuộc dòng AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), vốn là cơ sở phát triển của LRASM.

Do các tên lửa này có kích thước tương tự nhau, bài báo cho rằng chiếc oanh tạc cơ nói trên cũng có thể mang được số lượng tên lửa chống hạm tương đương.

Yêu cầu ngân sách năm tài chính 2027 của Không lực Mỹ cũng nêu rõ kế hoạch tích hợp các biến thể LRASM và JASSM mới nhất lên máy bay ném bom B-52.

Tài liệu này cho biết, công việc này dự kiến ​​sẽ cho phép triển khai các tên lửa hành trình tàng hình thế hệ tiếp theo để chống lại mục tiêu được bảo vệ bởi các hệ thống phòng không tích hợp tiên tiến.

Công việc dự kiến ​​cho năm tài chính 2027 bao gồm tích hợp phần mềm của tên lửa vào hệ thống kiểm soát hỏa lực của B-52, xác minh việc tách vũ khí an toàn khỏi cả cụm treo dưới cánh và bệ phóng bên trong, cập nhật giao diện vũ khí và hoàn thành thử nghiệm an toàn hệ thống.

Tên lửa LRASM dưới cánh máy bay P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ.

Tên lửa chống hạm LRASM được thiết kế để tấn công các tàu chiến mặt nước quan trọng ở tầm xa. Hệ thống dẫn đường của tên lửa kết hợp cơ chế quán tính với hiệu chỉnh GPS và đầu dò hồng ngoại, tạo ra hình ảnh mục tiêu, đảm bảo nhận dạng và bắt giữ ở giai đoạn cuối của chuyến bay.

Tầm bắn chính xác của tên lửa không được công bố. Phiên bản LRASM cơ bản được cho là có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách 320 - 480km, trong khi biến thể C-3 trong tương lai sẽ có tầm bắn khoảng 960km. Khối lượng của đầu đạn nổ mạnh có khả năng xuyên phá là 454kg.

Tên lửa này có mức độ tự chủ cao nhờ hệ thống lập kế hoạch lộ trình tích hợp liên kết với hệ thống trinh sát vô tuyến ESM bên trong.

Tên lửa LRASM cũng có một kênh liên kết dữ liệu cho phép nó nhận thông tin cập nhật về mối đe dọa trong suốt chuyến bay, và có thể tương tác với các tên lửa LRASM khác trong các cuộc tấn công phối hợp.

Kế hoạch của Mỹ là tạo ra 3 phiên bản của tên lửa: LRASM 1.0, LRASM 1.1 và LRASM C-3. Phiên bản cơ sở LRASM 1.0 đã đạt được khả năng sẵn sàng hoạt động ban đầu vào năm 2019 và đã tích hợp vào máy bay B-1B Lancer và F/A-18E/F Super Hornet.

Công việc cũng đang được tiến hành để tích hợp tên lửa này vào các chiến đấu cơ F-15, F-35, P-8 Poseidon và F-16. Trong khi đó, LRASM 1.1 vẫn đang trải qua quá trình thử nghiệm vận hành ban đầu (IOT&E).