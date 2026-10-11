Lầu Năm Góc âm thầm điều chỉnh số lính Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến với Iran

Trụ sở Bộ Chiến tranh Mỹ ở quận Arlington, bang Virginia, phía Tây Nam thủ đô Washington, D.C.

Hệ thống Phân tích Thương vong Quốc phòng (DCAS) của Lầu Năm Góc ban đầu ghi nhận 19 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, do các nguyên nhân thù địch và không thù địch, kể từ khi xung đột với Iran bắt đầu vào ngày 28/2/2026.

Vào tháng 9/2026, tờ The Washington Post đưa tin, DCAS đã báo cáo thiếu ít nhất 4 trường hợp tử vong của binh sĩ Mỹ tại Trung Đông.

Ở thời điểm đó, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã kịch liệt phủ nhận, và chỉ trích bài báo này trên mạng xã hội X là "hoàn toàn dối trá".

Hôm 9/10, Lầu Năm Góc bổ sung số liệu vào DCAS thêm hai trường hợp tử vong trong cuộc chiến với Iran: Thiếu tá Sorffly Davius, 46 tuổi, thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Lục quân, người qua đời ở Kuwait hôm 6/3, và một thành viên Hải quân giấu tên tự tử vào tháng 9.

Bộ Chiến tranh cũng ghi nhận cái chết của Trung sĩ Devin A. Seibel, 26 tuổi, người thiệt mạng trong một tai nạn huấn luyện ở Iraq hồi tháng 5.

Tuy nhiên, quân đội không liên kết vụ việc này với cuộc chiến với Iran, và xếp nó vào Chiến dịch Inherent Resolve - chiến dịch kéo dài một thập kỷ chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Việc đưa tên A. Seibel vào DCAS nâng tổng số binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Trung Đông kể từ ngày 28/2, lên 22 người, phù hợp với con số mà tờ The Washington Post đã đưa tin trước đó.

Các số liệu cập nhật cũng cho thấy có 865 quân nhân bị thương.

Động thái này diễn ra sau khi các cuộc điều tra từ báo chí và áp lực từ nghị sĩ Quốc hội Mỹ yêu cầu làm rõ sự bất nhất trong số liệu thương vong của chiến dịch.

Nghị sĩ đảng Dân chủ Adam Smith và Chrissy Houlahan đã chỉ trích việc thống kê sai này, gọi đó là "một sự xấu hổ" đối với quân đội.

"Không có lời bào chữa nào cho một sai lầm nghiêm trọng đến mức này", họ nói trong một thông báo chung.

Khi được tờ Washington Post liên hệ, Lầu Năm Góc không bình luận về những thay đổi này, mà chỉ nói, họ "tiếp tục duy trì cam kết vững chắc đối với việc thống kê minh bạch và chính xác mọi trường hợp thương vong của quân nhân".

Bất chấp việc Tổng thống Donald Trump khẳng định chiến dịch này đã thành công, một cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos hồi tháng 9 cho thấy, 62% người Mỹ không tán thành các cuộc tấn công quân sự chống lại Iran.