Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lầu Năm Góc âm thầm điều chỉnh số lính Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến với Iran

| | Tài chính quốc tế

Lầu Năm Góc đã điều chỉnh lại số lính Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến với Iran, trước đó không được công bố đầy đủ.

Lầu Năm Góc âm thầm điều chỉnh số lính Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến với Iran- Ảnh 1.

Trụ sở Bộ Chiến tranh Mỹ ở quận Arlington, bang Virginia, phía Tây Nam thủ đô Washington, D.C.

Hệ thống Phân tích Thương vong Quốc phòng (DCAS) của Lầu Năm Góc ban đầu ghi nhận 19 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, do các nguyên nhân thù địch và không thù địch, kể từ khi xung đột với Iran bắt đầu vào ngày 28/2/2026.

Vào tháng 9/2026, tờ The Washington Post đưa tin, DCAS đã báo cáo thiếu ít nhất 4 trường hợp tử vong của binh sĩ Mỹ tại Trung Đông.

Ở thời điểm đó, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã kịch liệt phủ nhận, và chỉ trích bài báo này trên mạng xã hội X là "hoàn toàn dối trá".

Hôm 9/10, Lầu Năm Góc bổ sung số liệu vào DCAS thêm hai trường hợp tử vong trong cuộc chiến với Iran: Thiếu tá Sorffly Davius, 46 tuổi, thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Lục quân, người qua đời ở Kuwait hôm 6/3, và một thành viên Hải quân giấu tên tự tử vào tháng 9.

Bộ Chiến tranh cũng ghi nhận cái chết của Trung sĩ Devin A. Seibel, 26 tuổi, người thiệt mạng trong một tai nạn huấn luyện ở Iraq hồi tháng 5.

Tuy nhiên, quân đội không liên kết vụ việc này với cuộc chiến với Iran, và xếp nó vào Chiến dịch Inherent Resolve - chiến dịch kéo dài một thập kỷ chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Việc đưa tên A. Seibel vào DCAS nâng tổng số binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Trung Đông kể từ ngày 28/2, lên 22 người, phù hợp với con số mà tờ The Washington Post đã đưa tin trước đó.

Các số liệu cập nhật cũng cho thấy có 865 quân nhân bị thương.

Động thái này diễn ra sau khi các cuộc điều tra từ báo chí và áp lực từ nghị sĩ Quốc hội Mỹ yêu cầu làm rõ sự bất nhất trong số liệu thương vong của chiến dịch.

Nghị sĩ đảng Dân chủ Adam Smith và Chrissy Houlahan đã chỉ trích việc thống kê sai này, gọi đó là "một sự xấu hổ" đối với quân đội.

"Không có lời bào chữa nào cho một sai lầm nghiêm trọng đến mức này", họ nói trong một thông báo chung.

Khi được tờ Washington Post liên hệ, Lầu Năm Góc không bình luận về những thay đổi này, mà chỉ nói, họ "tiếp tục duy trì cam kết vững chắc đối với việc thống kê minh bạch và chính xác mọi trường hợp thương vong của quân nhân".

Bất chấp việc Tổng thống Donald Trump khẳng định chiến dịch này đã thành công, một cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos hồi tháng 9 cho thấy, 62% người Mỹ không tán thành các cuộc tấn công quân sự chống lại Iran.

Theo RT

Theo Hoàng Vân

Giáo dục thời đại

Từ Khóa:
donald trump, iran

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không chọn cổ phiếu, không canh mua bán: Warren Buffett nói đây mới là cách 99% nhà đầu tư kiếm ra tiền

Không chọn cổ phiếu, không canh mua bán: Warren Buffett nói đây mới là cách 99% nhà đầu tư kiếm ra tiền Nổi bật

Khủng hoảng bao trùm "quốc gia hạnh phúc nhất thế giới 9 năm liên tiếp"

Khủng hoảng bao trùm "quốc gia hạnh phúc nhất thế giới 9 năm liên tiếp" Nổi bật

UAV Ukraine phá hủy trung tâm dữ liệu thứ ba của Yandex trong vòng 4 ngày

UAV Ukraine phá hủy trung tâm dữ liệu thứ ba của Yandex trong vòng 4 ngày

15:46 , 11/10/2026
Thảm án tại Mỹ: Nổ súng sát hại 8 người rồi tự sát

Thảm án tại Mỹ: Nổ súng sát hại 8 người rồi tự sát

15:09 , 11/10/2026
Chuỗi tính toán sai lầm đẩy Ả-rập Xê-út vào ác mộng

Chuỗi tính toán sai lầm đẩy Ả-rập Xê-út vào ác mộng

14:50 , 11/10/2026
Nga lên tiếng sau khi Tổng thống Mỹ Trump kêu gọi thay đổi Tổng thống Ukraine

Nga lên tiếng sau khi Tổng thống Mỹ Trump kêu gọi thay đổi Tổng thống Ukraine

14:30 , 11/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên