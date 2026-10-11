Tổng thống Trump lại cân nhắc đổi tên Đại Tây Dương hoặc Thái Bình Dương

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tối 10/10, tại một cuộc mít tinh ở Clarksville, Tennessee, Tổng thống Trump nói, Mỹ cần có một đại dương mang tên riêng và ông đang nghiêm túc xem xét việc đổi tên Đại Tây Dương hoặc Thái Bình Dương.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh, vùng biển này nên được chính thức đặt tên là "Đại dương Trump" hoặc "Đại dương châu Mỹ", một quá trình mà Nhà Trắng dự kiến ​​sẽ hoàn thành trước khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống hiện tại của ông.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm, đất nước cũng cần một con sông lớn, nhưng ngay lập tức bác bỏ việc đổi tên sông Mississippi, đồng thời nhấn mạnh sự yêu mến của ông dành cho con sông này.

Bên cạnh những kế hoạch đầy tham vọng nhằm đổi tên các vùng biển, người đứng đầu nhà nước Mỹ một lần nữa công khai nêu lên khả năng chính thức đổi tên eo biển Hormuz thành eo biển Trump.

Sáng kiến ​​công khai mới nhất của nhà lãnh đạo Mỹ sẽ ảnh hưởng đến các đặc điểm thủy văn chính và các tuyến giao thông quốc tế trọng yếu trên thế giới.

Những tuyên bố của Tổng thống Trump về việc đổi tên các đại dương và eo biển Hormuz là một phần trong chiến lược truyền thông của ông, nhằm thể hiện sự thống trị trên không gian truyền thông toàn cầu.

Trước đây, Tổng thống Trump từng đưa ra những sáng kiến ​​địa lý tương tự đầy tham vọng trong các chiến dịch tranh cử, khi ông đề xuất đổi tên một số địa danh quốc tế để nhấn mạnh vị thế cường quốc hàng hải của Mỹ.

Việc thúc đẩy những ý tưởng như vậy nhằm chứng minh cho cử tri thấy quyết tâm của chính quyền trong việc định hình lại các khuôn khổ quốc tế hiện có, để phù hợp với lợi ích quốc gia của Mỹ.