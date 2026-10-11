Nhà máy lọc dầu Nga đã được cấp quyền... mua hệ thống phòng không để tự bảo vệ

Nhà máy lọc dầu Kuibyshev ở Samara đã đăng một quảng cáo tuyển dụng người vận hành đối với pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 Shilka và xe chiến đấu bộ binh BMP-2M lắp module Berezhok, được cho là cũng có khả năng bắn hạ máy bay không người lái, kể cả loại tầm xa.

Yêu cầu cơ bản là các ứng viên phải ký hợp đồng huy động với Bộ Quốc phòng Nga. Trong bối cảnh đó, câu hỏi đặt ra là liệu các nhà máy lọc dầu của Nga có được phép mua cả những thiết bị quân sự hạng nặng và khan hiếm để phục vụ cho mạng lưới phòng không của riêng họ hay không.

Ảnh chụp màn hình thông báo về việc tuyển dụng kíp lái cho xe chiến đấu bộ binh BMP-2M và pháo tự hành ZSU-23-4 Shilka tại Nhà máy lọc dầu Kuibyshev.

Theo số liệu hiện tại, quân đội Nga hiện chỉ có khoảng 500 xe chiến đấu bộ binh BMP-2/BMP-2M và khoảng 2.000 chiếc BMP-1/BMP-2 trong kho.

Bức tranh càng trở nên thú vị hơn đối với các khẩu pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 Shilka - trên danh nghĩa, chúng chỉ còn được sử dụng trong Thủy quân lục chiến, với khoảng 60 hệ thống và số lượng đang cất giữ hiện chưa được tiết lộ.

Hơn nữa vào năm 2023, một trong những công ty tư nhân của Nga đã trình bày một dự án lắp đặt pháo 23mm từ tổ hợp Shilka lên xe bọc thép BTR-82 và kết quả khá bất thường.

Điều đó nghĩa là rất có thể các khẩu pháo phòng không ZSU-23-4 Shilka từng được cất giữ ở Nga đã bắt đầu bị "tháo dỡ" một cách tích cực, đó là lý do tại sao chúng trở nên cực kỳ khan hiếm.

Hệ thống pháo phòng không của lực lượng Rashtriya-Shark, dùng khung gầm xe bọc thép BTR-82 lắp pháo 2A7 lấy từ tổ hợp ZSU-23-4 Shilka.

Trong bối cảnh đó, hai giả định lập tức nảy sinh, hoặc ít nhất một số nhà máy lọc dầu của Nga nhờ vào "mối quan hệ ngang hàng" của mình, đã mua được các thiết bị quân sự đã ngừng hoạt động nhưng khan hiếm.

Những kíp lái sẽ được biên chế theo mô hình tương tự "Lữ đoàn Cossack Don" - đơn vị mà xe chiến đấu bộ binh BMP-2M với module Berezhok lần đầu tiên xuất hiện.

Hoặc trong trường hợp này, chúng ta đang đề cập đến một kế hoạch cụ thể về "huy động bí mật", trong đó các kíp lái của những phương tiện chiến đấu nói trên, sau khi ký kết hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga, sẽ trực tiếp tiến ra chiến trường chống lại Ukraine thay vì bảo vệ các nhà máy lọc dầu ở hậu phương.