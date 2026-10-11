Elon Musk: 'Công ty của tôi sẽ có giá trị gấp 100 lần nền kinh tế toàn cầu'

Elon Musk, CEO Tesla và SpaceX, viết trên X hôm 8/10: “Điều này nghe có vẻ cực kỳ điên rồ, nhưng tôi nhìn thấy một con đường để SpaceX có giá trị lớn hơn nhiều bậc so với nền kinh tế Trái Đất hiện nay.”

Theo dự báo tháng 4 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tổng sản lượng kinh tế thế giới tính theo tỷ giá thị trường có thể đạt khoảng 126.000 tỷ USD trong năm nay.

Trong khi đó, SpaceX có vốn hóa khoảng 2.200 tỷ USD vào cuối phiên giao dịch ngày 8/10. Như vậy, quy mô kinh tế toàn cầu hiện lớn gấp khoảng 57 lần giá trị thị trường của công ty hàng không vũ trụ do Musk sáng lập.

Nếu cách nói “lớn hơn nhiều lần” của Musk được hiểu tối thiểu là 2 bậc độ lớn, tức gấp 100 lần nền kinh tế thế giới hiện nay, SpaceX sẽ phải đạt vốn hóa hơn 12 triệu tỷ USD.

Con số này lớn đến mức giá cổ phiếu SpaceX, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, phải tăng khoảng 5.500 lần so với hiện tại. Khi đó, khoản đầu tư 1.000 USD hôm nay về lý thuyết có thể trở thành 5,5 triệu USD.

Tuy nhiên, Musk sau đó nói rõ rằng ông không khẳng định SpaceX chắc chắn sẽ đạt mức định giá trên. Ông chia sẻ vào 1 ngày say đó: “Nhìn thấy một con đường không có nghĩa là tôi cực kỳ tự tin chúng tôi sẽ đạt được kết quả đó. Điều đó chỉ có nghĩa tôi tin rằng con đường ấy tồn tại và xác suất đạt được không bằng 0.”

Những con số kinh doanh hiện tại của SpaceX vẫn còn cách rất xa viễn cảnh Musk đưa ra. Doanh thu quý II của công ty đạt 7,8 tỷ USD, tăng 92% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhà sản xuất tên lửa, tàu vũ trụ và vệ tinh này ghi nhận khoản lỗ ròng 541 triệu USD, cải thiện đáng kể so với mức lỗ 1 tỷ USD một năm trước.

Trong cuộc trao đổi với giới phân tích Phố Wall hồi tháng 8, Musk cho biết SpaceX đang đặt mục tiêu nội bộ đạt doanh thu 1.000 tỷ USD vào năm 2030, thậm chí có “xác suất khác 0” chạm mốc này ngay từ năm 2029.

Song ngay cả kịch bản đó cũng chưa đủ để lý giải mức định giá mà Musk hình dung.

Giả sử SpaceX đạt doanh thu 1.000 tỷ USD, sau đó tiếp tục tăng trưởng gấp 100 lần lên 100.000 tỷ USD một năm, con số này vẫn chưa bằng 1% mức vốn hóa tối thiểu hơn 12 triệu tỷ USD theo viễn cảnh trên.

Russ Mould, giám đốc đầu tư tại AJ Bell, cho rằng cách duy nhất để tưởng tượng một quy mô như vậy là SpaceX phải mở ra những thuộc địa hoặc nền văn minh ngoài Trái Đất, từ đó khai thác khoáng sản, năng lượng và những nguồn tăng trưởng mà tài nguyên hữu hạn trên Trái Đất không thể cung cấp.

Tuy nhiên, khai thác kinh tế ngoài Trái Đất đi kèm những rào cản cực lớn.

Theo Mould, hoạt động trong không gian hay trên các hành tinh khác sẽ đối mặt với hàng loạt rủi ro công nghệ, vận hành và tài chính. Điều này đồng nghĩa nhà đầu tư định giá SpaceX bằng phương pháp dòng tiền chiết khấu sẽ phải áp dụng tỷ lệ chiết khấu rất cao đối với những dòng tiền tiềm năng trong tương lai.

Ipek Ozkardeskaya, chuyên gia phân tích cấp cao tại Swissquote Bank, cũng nhấn mạnh vấn đề chi phí. Theo bà, việc SpaceX tiếp cận các hành tinh khác rồi khai thác nguồn tài nguyên tại đó sẽ cần số tiền khổng lồ.

Neil Wilson, chiến lược gia đầu tư tại Saxo UK, gọi Musk là một người “tin tưởng và luôn nhìn lên các vì sao”. Theo ông, cổ phiếu SpaceX có thể được xem như một khoản đặt cược vào tương lai của nhân loại.

Dù cho rằng Musk đã phóng đại đáng kể, Wilson lưu ý chỉ cần SpaceX đạt được một phần rất nhỏ của mục tiêu trên, công ty vẫn có thể trở nên cực kỳ giá trị.

Ông cũng cảnh báo SpaceX đang chịu ảnh hưởng lớn từ rủi ro bong bóng AI và phụ thuộc vào khả năng thị trường tiếp tục cung cấp nguồn vốn vay dồi dào.

Theo Business Insider﻿