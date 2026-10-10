Sau “Vịnh America”, ông Trump lại muốn đổi tên một thứ quen thuộc: Ai dùng từ cũ "đều là KẺ THÙ!"

Tờ Independent (Anh) đưa tin, vào ngày 8/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn của ông chống lại các thuật ngữ thông dụng và tên địa lý bằng cách cảnh báo rằng bất cứ ai gọi các "Mô hình ngôn ngữ lớn" (Large Language Models) như ChatGPT của OpenAI hoặc Claude của Anthropic là "Trí tuệ nhân tạo" (Artificial Intelligence) sẽ có tên trong danh sách "kẻ thù" của ông.

Trong một bài viết trên nền tảng Truth Social, ông Trump tuyên bố rằng Nhà Trắng "coi bất cứ ai sử dụng thuật ngữ 'Trí tuệ nhân tạo', thay vì thuật ngữ mới được chấp nhận rộng rãi và chính xác hơn là 'Siêu trí tuệ', đều là KẺ THÙ!"

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn áp dụng rộng rãi thuật ngữ "siêu trí tuệ" thay cho "trí tuệ nhân tạo". Ảnh: TechStartups

Lời đe dọa của Tổng thống Mỹ được đưa ra chỉ hơn một tuần sau khi ông ký sắc lệnh hành pháp chỉ đạo các cơ quan thuộc nhánh hành pháp của nước này bắt đầu gọi "Trí tuệ nhân tạo" (AI) - hiện đang được ứng dụng rộng rãi trong chính phủ liên bang Mỹ - là "Siêu trí tuệ" (Super Intelligence) sau bữa trưa với các nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp AI, bao gồm Elon Musk, Sundar Pichai, Dario Amodei và một số người khác.

Sắc lệnh đó được đưa ra sau những phát biểu của Tổng thống Trump tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trong đó ông tuyên bố rằng Mỹ "hoàn toàn bác bỏ mọi nỗ lực xây dựng một kế hoạch toàn cầu hóa" để điều chỉnh trí tuệ nhân tạo và tuyên bố rằng công nghệ này "từ nay về sau sẽ chính thức được gọi là 'siêu trí tuệ'" bởi vì "việc sử dụng từ 'nhân tạo' khiến trí tuệ trở nên giả tạo".

"Nghe có vẻ giả tạo, nhưng nó không phải giả tạo. Thực tế thì nó rất tuyệt vời", ông Trump nói.

Hồi cuối tuần trước, ông Trump đã khởi động một cuộc thăm dò trên trang Truth Social cá nhân, đề nghị người tham gia bình chọn cho những tên gọi: "Siêu trí tuệ" (Super Intelligence), "Trí tuệ ưu việt" (Superior Intelligence), hoặc "Trí tuệ cực đỉnh" (Extreme Intelligence).

Theo Independent, yêu cầu của Tổng thống Trump về việc áp dụng rộng rãi thuật ngữ "siêu trí tuệ" thay cho "trí tuệ nhân tạo" được đưa ra chỉ hơn một tháng sau nỗ lực gây áp lực về ngôn ngữ gần đây nhất của ông: một sắc lệnh hành pháp chỉ đạo nhánh hành pháp Mỹ đổi tên Hồ Ontario thành "Hồ America".

Lệnh đổi tên một trong năm hồ lớn dọc biên giới Mỹ - Canada xuất phát từ cơn giận dữ của ông Trump trước cuộc chiến thương mại đang diễn ra với Ottawa và lặp lại một động thái tương tự hồi đầu nhiệm kỳ thứ hai khi ông cố gắng đơn phương đổi tên Vịnh Mexico thành "Vịnh America".

Independent nhận định, mặc dù Tổng thống Mỹ có quyền chỉ đạo cách chính phủ của mình công nhận tên các địa điểm và danh lam thắng cảnh, nhưng ông không thể ép buộc Canada hoặc công dân ở cả hai bên biên giới phải tuân theo quy ước đặt tên mà ông muốn.

Điều tương tự cũng áp dụng cho việc sử dụng thuật ngữ "siêu trí tuệ". Ông Trump có thể chỉ đạo chính phủ Mỹ sử dụng thuật ngữ đó nhưng không thể ép buộc người Mỹ, hay bất kỳ ai khác, sử dụng thuật ngữ mà ông muốn dùng.

Independent đã liên hệ với NVIDIA, Palantir, Meta, OpenAI, Google, Tesla và Anthropic để hỏi xem các công ty này có kế hoạch sử dụng thuật ngữ mới của Tổng thống Trump trong các tài liệu quảng cáo hoặc các hình thức giao tiếp khác với khách hàng hay không, nhưng không công ty nào trả lời.

Tuy nhiên, Nhà Trắng đã đưa ra một danh sách ngắn các CEO công nghệ từng sử dụng cụm từ này, trong đó có Elon Musk và Jensen Huang.

Điều khiến vấn đề trở nên phức tạp hơn là thuật ngữ "siêu trí tuệ" vốn đã mang nghĩa chỉ một hệ thống AI vượt trội hơn trí tuệ và năng lực con người trên nhiều lĩnh vực (bao gồm khả năng suy luận, kỹ năng xã hội và nghiên cứu khoa học); đây được xem là bước tiến tới dạng AI mất kiểm soát mà nhiều người lo ngại, từ đó dấy lên những lời kêu gọi thiết lập các cơ chế kiểm soát an toàn và các nút ngắt khẩn cấp (kill switch).