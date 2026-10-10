Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NÓNG: Động đất 7,7 độ rung chuyển một quốc gia châu Mỹ, hàng loạt toà nhà đổ sập, người dân tháo chạy trong sợ hãi

| | Tài chính quốc tế

Một trận động đất lớn với độ lớn sơ bộ 7,7 độ đã xảy ra ở phía nam Panama, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS).

Một trận động đất lớn với độ lớn sơ bộ 7,7 độ đã xảy ra ở phía nam Panama, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS).

Một số người đã bị thương nhẹ, nhưng cho đến nay chưa có báo cáo nào về trường hợp tử vong hoặc mất tích, các quan chức cho biết. Nhiều ngôi nhà, con đường, khách sạn, tòa nhà chính phủ, cơ sở kinh doanh và nhà thờ đã bị hư hại về mặt cấu trúc, theo hệ thống phòng vệ dân sự.

USGS trước đó từng cho biết có thể xuất hiện một số thương vong và thiệt hại trên diện rộng là điều nhiều khả năng xảy ra.

Đoạn phim được CNN xác minh cho thấy nhiều tòa nhà bị hư hại ở Penonomé, cách tâm chấn khoảng 70 dặm. Một video quay cảnh một nhà thờ bị sập một phần tháp chuông và một tòa nhà khác bị sập mặt tiền.

Tại thành phố nghỉ dưỡng nổi tiếng Playa Venao, một tòa nhà nhiều tầng đã đổ sập và đè nát nhiều xe hơi bên dưới.

Dọc theo Kênh đào Panama, các dây cáp treo của Cầu Centennial đã rung lắc khi các phương tiện lưu thông qua.

Cơ quan quản lý kênh đào cho biết các hoạt động vẫn tiếp diễn bình thường và nhân viên đang kiểm tra các cơ sở để tìm kiếm thiệt hại tiềm ẩn.

Hệ thống giao thông công cộng của Thành phố Panama đã tạm dừng dịch vụ trên hai tuyến tàu điện ngầm và sơ tán hành khách khỏi một số ga. Rất đông cư dân đã tập trung trên các con phố ở thủ đô sau khi hoảng loạn lao ra khỏi tòa nhà của họ.

"Tôi ở trên tầng 9 và đúng là cảm nhận rất rõ, rung lắc rất mạnh," Kevin Cortez, một cư dân Thành phố Panama, chia sẻ với Reuters.

"Mọi thứ đều chuyển động: đèn, ghế, bàn," một cư dân khác nói. "Tôi quyết định ở lại chờ vì biết rằng chạy xuống cầu thang là cả một vấn đề. Vì vậy tôi ở lại chờ cho nó qua đi. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Đúng vậy, chúng tôi cảm thấy nó kéo dài khá lâu. Mọi người chạy loạn, la gào; không phải ai cũng đón nhận nó theo cùng một cách, nhưng dù sao thì chúng tôi cũng đã xuống đây rồi."

Bộ Giáo dục Panama đã hủy toàn bộ lớp học trên toàn quốc trong phần còn lại của ngày.

Sân bay quốc tế chính của Panama đã tạm thời đóng cửa như một biện pháp phòng ngừa và các chuyến bay đã được chuyển hướng sang các sân bay khác trước khi khôi phục hoạt động vào cuối ngày, cơ quan hàng không dân dụng cho biết.

Viện cấp thoát nước đã báo cáo tình trạng gián đoạn tại một số nhà máy xử lý nước do sự cố mất điện do trận động đất gây ra.

Tổng thống Panama José Raúl Mulino đã kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh và chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Chính phủ cung cấp thông tin về hậu quả của trận động đất. Ông cũng đã huy động các nguồn lực để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.

Ông Mulino đã đến thăm một bệnh viện bị ảnh hưởng ở Penonomé, nơi nhiều bệnh nhân đã phải sơ tán và điều trị ngoài trời.

Các quan chức đã ghi nhận hơn 40 dư chấn, trong đó có một dư chấn với độ lớn sơ bộ là 6,6, theo USGS.

Trước đó, Hệ thống Cảnh báo Sóng thần Mỹ đã cảnh báo về nguy cơ sóng thần dọc theo một số vùng bờ biển trước khi tuyên bố mối đe dọa không còn.

Nguồn: CNN

Theo Chi Chi

Sức khoẻ 24H

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kinh tế Mỹ có nguy cơ chứng kiến điều chưa từng xảy ra trong 26 năm

Kinh tế Mỹ có nguy cơ chứng kiến điều chưa từng xảy ra trong 26 năm Nổi bật

Phát minh của Trung Quốc làm rung chuyển ngành vật liệu: Trộn tre với nhựa, tạo ra loại composite bền hơn 81% và dai hơn 173%, chống được sóng điện từ

Phát minh của Trung Quốc làm rung chuyển ngành vật liệu: Trộn tre với nhựa, tạo ra loại composite bền hơn 81% và dai hơn 173%, chống được sóng điện từ Nổi bật

23 siêu trụ thép cao gần 200 mét sắp được dựng lên gần cơ sở không quân, nước châu Âu lo không thể quan sát được máy bay phản lực của Nga

23 siêu trụ thép cao gần 200 mét sắp được dựng lên gần cơ sở không quân, nước châu Âu lo không thể quan sát được máy bay phản lực của Nga

10:02 , 10/10/2026
Kỹ sư Nga phát triển cánh quạt PD-35 rộng 3,1m: Động năng đầu cánh mạnh ngang đạn bay

Kỹ sư Nga phát triển cánh quạt PD-35 rộng 3,1m: Động năng đầu cánh mạnh ngang đạn bay

09:53 , 10/10/2026
Nga và Mỹ bất ngờ bắt tay: 300.000 tấn diesel của Moscow được lên đường giữa lệnh trừng phạt, hàng triệu tấn chờ phía sau

Nga và Mỹ bất ngờ bắt tay: 300.000 tấn diesel của Moscow được lên đường giữa lệnh trừng phạt, hàng triệu tấn chờ phía sau

09:28 , 10/10/2026
Ông Trump bổ nhiệm thư ký báo chí Nhà Trắng mới

Ông Trump bổ nhiệm thư ký báo chí Nhà Trắng mới

08:53 , 10/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên