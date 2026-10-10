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Nhà sáng lập kênh Rybar bất ngờ bị bắt tại Montenegro

| | Tài chính quốc tế

Ngày 9/10, Thủ tướng Montenegro xác nhận việc bắt giữ ông Mikhail Zvinchuk - người sáng lập kênh truyền thông Rybar của Nga tại một khách sạn.

Thủ tướng Montenegro Spajic viết trên X: "Thông điệp sau hành động thành công ngày hôm nay, trong đó người đứng đầu mạng lưới thông tin Rybar đã bị bắt giữ, rất rõ ràng: Các cơ quan đang làm tốt nhiệm vụ của mình, Montenegro bảo vệ các lợi ích của mình, và không ai có thể đe dọa tương lai châu Âu của chúng tôi".

Ông lưu ý, các nỗ lực gây mất ổn định và ảnh hưởng được cho là thường xuyên đi kèm với con đường hội nhập châu Âu của Montenegro.

Thủ tướng Montenegro nói thêm, hiện không phải là lúc cho các tuyên bố hay kết luận công khai vội vàng, vì chỉ thị yêu cầu các cơ quan phải điều tra cẩn thận và các chi tiết cụ thể của cuộc điều tra sẽ hoàn toàn nằm trong thẩm quyền của các cơ quan an ninh.

Ông Zvinchuk và các đại diện trong đội ngũ của ông đã bị bắt giữ tại Khách sạn Movenpick ở Montenegro vào cùng ngày.

Người sáng lập Rybar đã bị bắt vào sáng sớm, bị tước mất cơ hội thanh toán chi phí lưu trú. Nhóm của ông có các thiết bị kỹ thuật số hiện đại, drone, các thiết bị điện tử và điện thoại.

Đại sứ quán Nga tại Montenegro đã tham gia vào vụ việc và đang làm rõ mọi tình tiết.

Một trong những nguồn tin của Izvestia cho biết, đội ngũ của ông Zvinchuk bị bắt giữ vì được cho là có các kế hoạch quay một bộ phim về mối quan hệ của Montenegro với NATO.

Mạng xã hội của Rybar đã xác nhận việc ông Zvinchuk bị bắt. Dự án nhấn mạnh, đội ngũ này đã ở Montenegro một cách chính thức. Họ vẫn giữ liên lạc với Bộ Ngoại giao Nga để giải quyết tình huống.

"Tất cả họ đều có mặt hợp pháp và chính thức tại quốc gia này. Cụ thể, họ đã lên kế hoạch ghi hình Tu viện Cetinje và họ đã nộp trước yêu cầu này", Rybar cho biết trong một bình luận.

Theo IZ
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Theo Hải Yến

Giáo dục & thời đại

Từ Khóa:
Montenegro

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