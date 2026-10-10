Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trump né câu hỏi có xem livestream vụ hành quyết tên sát nhân hàng loạt hay không

| | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump né tránh câu hỏi liệu ông có theo dõi livestream vụ hành quyết tử tù Nidal Malik Hasan, kẻ sát hại 13 người tại căn cứ quân sự Fort Hood năm 2009, hay không, trong bối cảnh kế hoạch phát trực tiếp vụ xử bắn này vấp phải nhiều phản đối.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫy tay chào khi chuẩn bị lên chuyên cơ Không lực Một cùng Mike Tyson (trái) tại Căn cứ Liên hợp Andrews, bang Maryland, ngày 9/10. (Ảnh AP)

Ngày 9/10, khi được phóng viên hỏi liệu ông có muốn vụ xử bắn được livestream (phát trực tiếp) hay không, ông Trump trả lời: “Họ đang xem xét và đưa ra quyết định về việc đó”. Tổng thống Mỹ cũng không trả lời khi được hỏi liệu ông có xem buổi livestream nếu kế hoạch được triển khai hay không.

Tuy nhiên, ông Trump tiếp tục khẳng định Hasan xứng đáng bị tử hình bằng hình thức xử bắn.

“Đối tượng sẽ bị giết. Hắn sẽ bị xử bắn. Tôi thực sự không quan tâm hắn chết theo cách nào, miễn là hắn phải chết. Và tôi cho rằng án tử hình là hình phạt hoàn toàn xứng đáng dành cho hắn”, ông Trump nói với các phóng viên trước khi lên đường tham dự một sự kiện chính trị tại bang New York.

Ngày 8/10, Lầu Năm Góc xác nhận kế hoạch livestream vụ hành quyết dự kiến diễn ra vào tháng 12. Tuy nhiên, Phó Tổng thống JD Vance bày tỏ nghi ngờ về khả năng kế hoạch được thực hiện.

“Tôi không chắc việc đó thực sự sẽ diễn ra”, ông Vance nói.

Phó Tổng thống Mỹ cũng khẳng định sẽ không theo dõi nếu vụ hành quyết được livestream, đồng thời nhấn mạnh không nên để tranh cãi về phương thức hành quyết khiến công chúng quên đi những tội ác của Hasan.

Hasan từng là bác sĩ tâm thần trong Lục quân Mỹ với cấp bậc đại úy. Ngày 5/11/2009, Hasan nổ súng tại căn cứ quân sự Fort Hood, bang Texas, khiến 13 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Năm 2013, ông ta bị tòa án quân sự kết án tử hình.

Kế hoạch livestream vụ hành quyết vấp phải phản đối từ nhiều nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ. Một số người gọi quyết định này là “ghê rợn” và “đáng ghê tởm”, đồng thời cảnh báo việc biến một vụ hành quyết thành sự kiện công khai có thể đi ngược các giá trị của Mỹ và gây nguy hiểm cho quân nhân nước này ở nước ngoài.

Tổng Giám mục Paul S. Coakley - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Mỹ, lên án kế hoạch, gọi đây là sự cổ súy man rợ cho “văn hóa tôn vinh cái chết” và kêu gọi chính phủ xem xét lại quyết định.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết quân đội Mỹ chưa xử bắn quân nhân nào kể từ Thế chiến 2. Vụ hành quyết quân nhân gần nhất của quân đội Mỹ diễn ra ngày 13/4/1961, khi binh nhì lục quân John Bennett bị treo cổ.

Ông Trump hé lộ thông tin mới về đàm phán với Iran

Theo Bình Giang

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kinh tế Mỹ có nguy cơ chứng kiến điều chưa từng xảy ra trong 26 năm

Kinh tế Mỹ có nguy cơ chứng kiến điều chưa từng xảy ra trong 26 năm Nổi bật

23 siêu trụ thép cao gần 200 mét sắp được dựng lên gần cơ sở không quân, nước châu Âu lo không thể quan sát được máy bay phản lực của Nga

23 siêu trụ thép cao gần 200 mét sắp được dựng lên gần cơ sở không quân, nước châu Âu lo không thể quan sát được máy bay phản lực của Nga Nổi bật

NÓNG: Động đất 7,7 độ rung chuyển một quốc gia châu Mỹ, hàng loạt toà nhà đổ sập, người dân tháo chạy trong sợ hãi

NÓNG: Động đất 7,7 độ rung chuyển một quốc gia châu Mỹ, hàng loạt toà nhà đổ sập, người dân tháo chạy trong sợ hãi

10:24 , 10/10/2026
Kỹ sư Nga phát triển cánh quạt PD-35 rộng 3,1m: Động năng đầu cánh mạnh ngang đạn bay

Kỹ sư Nga phát triển cánh quạt PD-35 rộng 3,1m: Động năng đầu cánh mạnh ngang đạn bay

09:53 , 10/10/2026
Nga và Mỹ bất ngờ bắt tay: 300.000 tấn diesel của Moscow được lên đường giữa lệnh trừng phạt, hàng triệu tấn chờ phía sau

Nga và Mỹ bất ngờ bắt tay: 300.000 tấn diesel của Moscow được lên đường giữa lệnh trừng phạt, hàng triệu tấn chờ phía sau

09:28 , 10/10/2026
Ông Trump bổ nhiệm thư ký báo chí Nhà Trắng mới

Ông Trump bổ nhiệm thư ký báo chí Nhà Trắng mới

08:53 , 10/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên