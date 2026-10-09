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Tỷ phú với khối tài sản gần 100 tỷ USD Ấn Độ mang tin vui tới Venezuela

| | Thị trường

Tập đoàn Reliance của tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani đang nổi lên như một nhà nhập khẩu dầu thô Venezuela lớn nhất bên ngoài nước Mỹ.

Theo CNBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump khuyến khích Ấn Độ mua thêm nhiều dầu từ Venezuela. Trong khi các công ty lọc dầu thuộc sở hữu của nhà nước vẫn đang cân nhắc cơ hội, Tập đoàn Reliance đã trở thành doanh nghiệp thu mua phần lớn dầu mỏ từ Venezuela xuất sang Ấn Độ.

Trong tháng 9/2026, Ấn Độ nhập khẩu 257.000 thùng dầu thô Venezuela mỗi ngày. 76% trong số đó được mua bởi Tập đoàn Reliance. Trong tháng 10/2026, mỗi ngày, 350.000 thùng dầu thô từ Venezuela được vận chuyển đến Ấn Độ, mặc dù một phần trong số này có thể cập cảng vào tháng 11/2026.

Cơ sở lọc hoá dầu ở Jamnagar của Tập đoàn Reliance là tổ hợp lớn và phức tạp nhất hoạt động độc lập với khả năng xử lý 1,4 triệu thùng dầu mỗi ngày. Quan trọng hơn, tổ hợp lọc hoá dầu Jamnagar có thể xử lý loại dầu thô nặng và siêu nặng của Venezuela.

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Tổ hợp lọc hoá dầu Jamnagar có thể xử lý loại dầu thô nặng và siêu nặng của Venezuela.

Reliance là một trong những doanh nghiệp lớn nhất tại Ấn Độ, với mức vốn hoá thị trường vào khoảng 170 tỷ USD. Ông chủ của tập đoàn, tỷ phú Mukesh Ambani đứng thứ 21 trong top những người giàu nhất thế giới, với tài sản trị giá 99,7 tỷ USD, theo danh sách năm 2026của Forbes.

Vào tháng 3/2026, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố sẽ xây dựng tổ hợp lọc dầu đầu tiên sau 50 năm tại Mỹ. Theo ông Trump, một khoản đầu tư khổng lồ cho tổ hợp này đến từ Tập đoàn Reliance.

Trong một diễn biến có liên quan, tổng lượng nhập khẩu dầu thô từ Nga của Ấn Độ đang có xu hướng suy giảm. Theo dữ liệu từ Bloomberg, trong 4 tuần liên tiếp tính tới ngày 4/10/2026, lượng dầu thô vận chuyển từ Nga sang Ấn Độ đạt trung bình 310.000 thùng/ngày. Đây là mức trung bình bốn tuần thấp nhập kể từ tháng 3/2022, thời điểm Ấn Độ bắt đầu gia tăng nhập khẩu dầu thô giá rẻ của Nga.

Dù vậy, các chuyên gia nhận định, nguyên nhân không nằm ở lời đe doạ đánh thuế 100% lên hàng hoá các quốc gia mua dầu từ Nga của Mỹ. Giá dầu Urals đã tăng vọt, và hiện gần ngang với giá dầu thô Trung Đông đang tương đồi dồi dào nhờ lưu lượng vận chuyển qua eo biển Hormuz phục hồi.

Theo Khánh Nguyên

vietnamdaily

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