Đặc sản đắt như vàng được giới thượng lưu săn đón, Việt Nam cũng có loại bản địa đỉnh chẳng kém cạnh





Trong thế giới mật ong, có những giọt mật được ví như "vàng lỏng" bởi độ quý hiếm và giá trị dinh dưỡng đặc biệt.

Một trong số đó là, Manuka, sản phẩm nổi tiếng của New Zealand, được làm từ mật hoa cây Manuka (Leptospermum scoparium). Loài cây này phân bố tại New Zealand và một số khu vực của Australia, tạo nên nguồn nguyên liệu đặc trưng cho dòng mật ong được thị trường quốc tế ưa chuộng.

Điểm khiến Manuka khác biệt là hàm lượng methylglyoxal (MGO) – hợp chất được quan tâm nhờ đặc tính kháng khuẩn. Trên thị trường, sản phẩm thường được phân loại theo các chỉ số như MGO hoặc UMF (Unique Manuka Factor), giúp người mua nhận biết một số đặc tính và mức chất lượng của mật ong.

Mật ong Manuka thuộc phân khúc cao cấp có thể đạt mức giá khoảng 1.000–1.500 USD/kg, tương đương 25–40 triệu đồng. Mức giá thực tế còn tùy thuộc vào hàm lượng MGO, cấp độ UMF, thương hiệu và quy cách đóng gói. Từng có loại giá lên tới 1.880 USD cho 250g, tức gần 50 triệu đồng.

Độ hiếm của mật Manuka nằm ở chỗ: mùa hoa Manuka chỉ kéo dài khoảng 2–6 tuần mỗi năm, trong điều kiện thời tiết phải thật lý tưởng để ong có thể hút mật. Sản lượng thu hoạch vì thế cực thấp, khiến giá bán tăng vọt.

Không chỉ đắt đỏ, mật ong Manuka còn mang hương vị rất đặc biệt: đậm, hơi chát ở đầu lưỡi nhưng hậu ngọt lâu và thơm nồng. Nhiều chuyên gia ẩm thực mô tả cảm giác khi thưởng thức mật Manuka giống như "nếm một loại rượu vang lâu năm" vừa tinh tế, dày vị và để lại dư âm khó quên.

Nếu New Zealand tự hào với Manuka, thì người Việt Nam cũng có thể tự hào với mật ong rừng U Minh là một món quà tinh túy của rừng ngập mặn miền Tây Nam Bộ. Khác với mật ong được khai thác từ các đàn ong nuôi, mật ong rừng được thu từ những tổ ong tự nhiên, với sản lượng phụ thuộc vào mùa hoa và điều kiện môi trường.

Mùa khai thác mật ong tại rừng U Minh thường diễn ra từ khoảng tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Đây là thời điểm người làm nghề vào rừng tìm tổ ong, thu hoạch mật từ các khu vực có nguồn hoa phù hợp.

Quá trình khai thác đòi hỏi kinh nghiệm xác định vị trí tổ ong và kỹ năng xử lý trong môi trường rừng. Sản lượng từ mỗi tổ không lớn, trong khi hoạt động thu hoạch phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên từng mùa.

Mật ong rừng U Minh thường có màu vàng hổ phách, hương thơm của nguồn hoa rừng và vị ngọt đậm, đôi khi có hậu hơi chát. Những đặc điểm này có thể thay đổi tùy nguồn hoa, thời điểm thu hoạch và cách bảo quản.

Giá bán hiện chỉ dao động từ 400.000–600.000 đồng/lít, thấp hơn hàng chục lần so với Manuka, nhưng chất lượng được các chuyên gia đánh giá là "tinh khiết và nguyên bản bậc nhất".

Cả mật ong Manuka và mật ong rừng U Minh đều là đặc sản quý hiếm, được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho những vùng đất có hệ sinh thái độc đáo. Điểm chung của hai loại mật này nằm ở nguồn gốc tự nhiên, không qua công nghiệp hóa và chứa hàm lượng enzyme sinh học cao, mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe.

Tuy nhiên, Manuka đã phát triển hệ thống nhận diện chất lượng thông qua các chỉ số kiểm định, đồng thời xây dựng hình ảnh gắn với xuất xứ New Zealand. Trong khi đó, mật ong rừng U Minh vẫn chủ yếu được tiêu thụ thông qua các kênh phân phối trong nước, với chất lượng và nguồn gốc cần được xác minh theo từng cơ sở cung cấp.

Với các sản phẩm mật ong tự nhiên, lợi thế về hương vị và xuất xứ chỉ có thể chuyển thành giá trị thương mại bền vững khi đi cùng khả năng truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng và bảo vệ hệ sinh thái khai thác. Đây cũng là những yếu tố quan trọng nếu đặc sản địa phương muốn tiếp cận các phân khúc khách hàng có yêu cầu cao hơn.