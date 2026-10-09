Giá xe máy điện Honda UC3 lắp ráp trong nước mới về đại lý

Sau một thời gian phân phối dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, mẫu xe máy điện Honda UC3 đã chính thức được chuyển sang lắp ráp tại nhà máy ở Việt Nam. Ghi nhận tại một HEAD ở Bắc Ninh, nhân viên cho biết lô xe từ nhà máy Honda Phúc Yên (Phú Thọ) với số lượng 7 chiếc được đưa về cách đây ít ngày.

Dù thay đổi nguồn gốc xuất xứ, giá bán của Honda UC3 lắp ráp trong nước không có sự điều chỉnh so với thời điểm mới ra mắt, từ 56,5 triệu đồng. Đây là mức giá duy trì theo chương trình kích cầu của hãng.

Lô xe Honda UC3 lắp ráp trong nước. (Ảnh: NVCC)

Nhân viên cửa hàng cho biết, tệp khách hàng chính của mẫu xe điện này hiện tập trung chủ yếu vào nhóm người dân sống tại khu vực đô thị, có nhu cầu mua xe để dạo phố, đưa đón con em hàng ngày. Mẫu xe điện như UC3 giúp đa dạng hoá chủng loại phương tiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu người dùng trong xu hướng di chuyển xanh.

Tem thông tin thể hiện nguồn gốc xuất xứ của Honda UC3.

Về mặt kỹ thuật, Honda UC3 mang thiết kế scooter đô thị với động cơ điện công suất 6 kW, cho tốc độ tối đa khoảng 82 km/h. Xe sử dụng bộ pin lithium sắt phosphate (LFP) dung lượng 3,174 kWh đặt cố định dưới sàn xe, cung cấp tầm hoạt động 120 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn WMTC. Xe hỗ trợ chuẩn sạc nhanh CHAdeMO công suất 1.200 W, cho phép nạp năng lượng từ 20% lên 80% trong khoảng hai giờ đồng hồ.

Các tiện ích khác đi kèm bao gồm cốp chứa đồ dung tích 26 lít, màn hình TFT 5 inch kết nối điện thoại, hệ thống phanh tái sinh, chìa khóa thông minh, ba chế độ lái. Ngoài ra, UC3 còn có chế độ hỗ trợ lùi, một tính năng hiếm gặp trên xe máy điện cỡ nhỏ nhưng hữu ích khi cần dắt xe hoặc xoay đầu trong bãi đỗ hẹp.

Giá xe Honda UC3 mới nhất tháng 10/2026