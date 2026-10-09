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Ông Đặng Lê Nguyên Vũ sở khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng nhưng vẫn không thể mua được chiếc xe này

| | Thị trường

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã lỡ hẹn với chiếc siêu xe 100 tỷ đồng.

Trong giới chơi xe tại Việt Nam, ông Đặng Lê Nguyên Vũ, nhà sáng lập Tập đoàn Trung Nguyên Legend, được xem là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất với bộ sưu tập ước tính lên tới hàng trăm chiếc, bao gồm nhiều mẫu xe hiếm có giá trị lịch sử và thương mại cao. Tuy nhiên, không phải mẫu xe nào ông muốn sở hữu cũng có thể xuất hiện trong bộ sưu tập.

Vào năm 2022, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã đặt hàng Aston Martin Valhalla với kỳ vọng bổ sung một biểu tượng công nghệ mới cho bộ sưu tập cá nhân. Mẫu xe là hypercar hybrid hiệu năng cao, đứng giữa Valkyrie thuần đường đua và các dòng xe thể thao của hãng xe Anh quốc với mức giá khoảng 100 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, sau thời gian dài chờ đợi, phía Aston Martin đã hoàn trả tiền đặt cọc với lý do nhà máy không thể triển khai sản xuất Valhalla theo kế hoạch ban đầu.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ sở khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng nhưng vẫn không thể mua được chiếc xe này - Ảnh 2.
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ sở khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng nhưng vẫn không thể mua được chiếc xe này - Ảnh 3.

Aston Martin Valhalla là một trong những dự án công nghệ táo bạo nhất của hãng trong thập kỷ qua. Xe sử dụng động cơ V8 4.0L tăng áp kép kết hợp với ba mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất 1.064 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.100 Nm. Theo thông số được công bố, Valhalla có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong khoảng 2,5 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 350 km/h.

Nhờ hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian cùng khả năng phân bổ mô men xoắn biến thiên, mẫu xe mà ông Đặng Lê Nguyên Vũ lỡ hẹn có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong khoảng 2,5 giây. Tốc độ tối đa của xe được giới hạn điện tử ở mức 350 km/h, con số cho thấy tham vọng đưa Aston Martin tiến gần hơn tới thế giới hypercar thuần hiệu năng.

Về cấu trúc, xe sử dụng khung gầm monocoque bằng sợi carbon siêu cứng, kết hợp với các khung phụ bằng nhôm gia cường. Hệ thống treo trước được thiết kế theo dạng pushrod (thanh đẩy) đặc trưng của xe đua F1, với lò xo và giảm chấn được giấu kín bên trong thân xe để tối ưu khí động học. Ở phía sau, xe sử dụng hệ thống treo đa liên kết kết hợp giảm chấn thích ứng Bilstein DTX.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ sở khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng nhưng vẫn không thể mua được chiếc xe này - Ảnh 4.
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ sở khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng nhưng vẫn không thể mua được chiếc xe này - Ảnh 5.

Khoang lái của mẫu xe mang đậm phong cách xe đua. Ghế carbon liền khối, sàn xe nâng cao, vô lăng carbon lấy cảm hứng từ F1. Xe vẫn được trang bị màn hình kỹ thuật số, hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay, định vị vệ tinh và dàn âm thanh Bowers and Wilkins. Người mua có thể cá nhân hóa sâu thông qua bộ phận Q của Aston Martin.

Dù được cho là lỡ hẹn với Valhalla, ông Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn sở hữu những mẫu xe thuộc thương hiệu Aston Martin. Bộ sưu tập của ông có các mẫu như Vanquish và DB11.

So với Valhalla thuộc nhóm hypercar hiệu năng cao, Vanquish và DB11 lại đại diện cho dòng xe thể thao hạng sang truyền thống hơn của hãng xe Anh, với sự kết hợp giữa thiết kế đặc trưng, động cơ mạnh mẽ và khả năng sử dụng trên đường phố.

Câu chuyện về Valhalla cho thấy việc sở hữu một mẫu xe đặc biệt không chỉ phụ thuộc vào khả năng tài chính. Với những dòng xe hiệu năng cao được phát triển bằng công nghệ phức tạp, tiến độ sản xuất và kế hoạch bàn giao cũng có thể quyết định liệu khách hàng có nhận được chiếc xe như dự kiến hay không.

Khánh Vy

Việt Nam hàng ngày

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