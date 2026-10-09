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Cận cảnh dàn xe SH trơ khung sau vụ cháy cửa hàng xe máy ở Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội

| | Thị trường

Vụ cháy cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội, tối 8/10 khiến nhiều phương tiện, trong đó có xe Honda SH, bị thiêu rụi, hư hỏng nặng.

Khoảng 22h10 ngày 8/10, một vụ cháy xảy ra tại cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng bao trùm cửa hàng có nhiều xe máy bên trong.

Tại hiện trường, khói đen và lửa bốc cao từ khu vực cửa hàng. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Lực lượng chức năng tiếp cận khu vực cháy, sử dụng các phương tiện và biện pháp nghiệp vụ để khống chế ngọn lửa. Đến khoảng 23h cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Ghi nhận vào sáng 9/10, khu vực cửa hàng vẫn được lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác xử lý, kiểm tra hiện trường. Bên ngoài, một số người dân hiếu kỳ đứng theo dõi vụ việc qua cánh cửa sắt đóng kín.

Hiện trường cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội, sau vụ hỏa hoạn xảy ra trong đêm 8/10. Cửa hàng xe máy vẫn bị phong tỏa vào sáng 9/10 để phục vụ công tác kiểm tra, xử lý hiện trường.

Nhiều xe tay ga, trong đó có các xe mang nhãn hiệu Honda SH, bị lửa thiêu rụi, phần vỏ nhựa cháy biến dạng sau hỏa hoạn.

Muội than phủ kín nhiều phương tiện sau vụ cháy cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn.

Bên trong cửa hàng, nhiều xe máy bị lửa thiêu gần như hoàn toàn. Theo thông tin trên trang Facebook của cửa hàng, cơ sở này chuyên kinh doanh các loại xe tay ga, trong đó có nhiều xe mang nhãn hiệu Honda SH.

Tại hiện trường, nhiều xe SH cùng các phương tiện khác bị cháy sém, phần nhựa và các chi tiết bên ngoài biến dạng, có xe chỉ còn trơ lại khung kim loại. Các phương tiện nằm ngổn ngang, phủ đầy muội than và nước chữa cháy.

Những chiếc xe máy trong cửa hàng chỉ còn trơ khung sắt, hư hỏng nặng

Khói đen bám dày trên tường và các vật dụng bên trong cửa hàng. Nhiều thiết bị, phụ tùng cùng bộ phận của xe máy bị hư hỏng, biến dạng do sức nóng của đám cháy. Nhiều tài sản bên trong cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng sau hỏa hoạn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ.

Bên trong cửa hàng, nhiều xe máy bị cháy sém, hư hỏng nặng, nằm sát nhau giữa những dấu vết của quá trình chữa cháy.

Nhiều thiết bị, phụ tùng và bộ phận xe máy bị cháy, biến dạng do sức nóng của đám cháy.

Nhiều phương tiện bên trong cửa hàng bị hư hại, để lại khung cảnh ngổn ngang sau vụ cháy.

Những mảnh kính vỡ nằm ngồn ngang dưới sàn nhà

Theo Nam An - Ảnh, clip: Như Hoàn

Đời sống & Pháp luật

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