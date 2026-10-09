Gạo Ông Cua đoạt giải nhì Gạo ngon nhất thế giới

Ngày 9/10, gạo ST25 nhãn hiệu Gạo Ông Cua của Việt Nam đoạt giải nhì cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới 2026”.

Như vậy, sau 3 lần đoạt giải “Gạo ngon nhất thế giới” vào năm 2019, 2023 và 2025, năm nay gạo ST25 nhãn hiệu Gạo Ông Cua đoạt giải nhì. Giải nhất năm nay thuộc về Myanmar; giải ba thuộc về Philippines và đồng giải tư là Thái Lan và Ấn Độ.

Ông Hồ Quang Cua (giữa) - “cha đẻ” của Gạo Ông Cua ST25 tại Manila, Philippines sáng 9/10. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gạo Ông Cua là thương hiệu gạo ST25 do Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí (tỉnh Sóc Trăng cũ) sản xuất. Mẫu dự thi mỗi năm là gạo của vụ mùa năm đó.

Hội đồng giám khảo cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới” là các đầu bếp, chuyên gia quốc tế đến từ nhiều nước. Những mẫu gạo dự thi được các giám khảo đánh giá từ lúc gạo còn sống đến khi nấu thành cơm cùng với những tiêu chí khắt khe về độ dài, đồng đều, độ dẻo, hương thơm…

Ngoài 3 giải nhất (đồng giải nhất với Campuchia năm 2025) và một giải nhì, gạo ST25 của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí còn đoạt giải 3 “Gạo ngon nhất thế giới 2017”.

Hiện, Gạo Ông Cua ST25 đã được bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam, Hoa Kỳ, Anh, Liên minh châu Âu, Úc, Trung Quốc…