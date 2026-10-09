Toyota bán chạy gần gấp rưỡi tại Việt Nam sau tháng ngâu: Yaris Cross có doanh số ‘khủng’ nhất, Hilux dần mất phong độ

Yaris Cross và Innova Cross chiếm phần lớn lượng xe bán ra

Theo công bố của Toyota Việt Nam, hãng tiêu thụ 6.935 xe trong tháng 9/2026. Nếu tính cả Lexus, tổng lượng xe bàn giao đạt 7.114 chiếc, tăng 45% so với tháng 8. Lũy kế 9 tháng đầu năm, thương hiệu Toyota đạt hơn 55.700 xe, cao hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Toyota Yaris Cross dẫn đầu doanh số toàn hãng. Ảnh: Đại lý

Yaris Cross tiếp tục đứng đầu với 1.799 xe, theo sau là Innova Cross với 1.461 xe và Corolla Cross đạt 866 xe. Tổng cộng, ba mẫu xe này đóng góp 4.126 chiếc, tương đương gần 60% lượng xe Toyota bán ra trong tháng.

Khoảng cách giữa nhóm dẫn đầu và các mẫu xe phía sau tương đối lớn. Vios xếp tiếp theo với 758 xe, còn Veloz Cross đạt 602 xe. Kết quả này cho thấy SUV và MPV đang giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh doanh của Toyota tại Việt Nam, bên cạnh sedan Vios vẫn duy trì lượng tiêu thụ đáng kể.

Toyota Vios tiếp tục đóng góp vào kết quả kinh doanh của Toyota Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Trong nhóm xe gầm cao, Yaris Cross tiếp tục là sản phẩm có sức tiêu thụ tốt nhất. Innova Cross cũng duy trì vị trí thứ hai toàn hãng, cho thấy vai trò của dòng MPV này trong nhóm xe phục vụ nhu cầu gia đình. Trong khi đó, Corolla Cross giữ vị trí thứ ba với 866 chiếc.

Toyota Hilux là mẫu xe duy nhất giảm lượng tiêu thụ

Trái với xu hướng chung, Hilux chỉ đạt 426 xe trong tháng 9, giảm 136 chiếc so với mức 562 xe của tháng trước, tương đương 24,2%. Đây là mẫu xe duy nhất trong danh sách được đối chiếu ghi nhận kết quả đi xuống.

Tháng 9 ghi nhận doanh số thấp thứ hai tính từ đầu năm 2026. Ảnh: Bảo Lâm

Mức giảm của Hilux diễn ra trong bối cảnh phần lớn các dòng xe Toyota phục hồi sau tháng Ngâu. Dù vậy, số liệu của một tháng chưa đủ để xác định xu hướng dài hạn đối với mẫu bán tải này. Những yếu tố như thời điểm giao xe, nguồn cung và nhu cầu khách hàng đều có thể tác động đến kết quả từng kỳ.

Xe hybrid đóng góp hơn 1.800 chiếc

Bên cạnh các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong, nhóm Toyota Hybrid Electric đạt 1.821 xe trong tháng 9, chiếm khoảng 26,3% tổng lượng xe Toyota bán ra. Tính chung 9 tháng đầu năm, hãng tiêu thụ hơn 11.180 xe hybrid, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Toyota bán 1.821 xe hybrid trong tháng 9/2026, chiếm khoảng 26,3% tổng doanh số thương hiệu. Ảnh: Đại lý

Innova Cross Hybrid dẫn đầu nhóm này với 630 xe, theo sau là Corolla Cross Hybrid đạt 616 xe và Yaris Cross Hybrid với 413 xe. Ba phiên bản đóng góp phần lớn lượng xe hybrid Toyota bán ra trong tháng.

Xét theo từng dòng sản phẩm, phiên bản hybrid chiếm tỷ trọng khác nhau. Với Yaris Cross, bản hybrid đóng góp 413 xe trên tổng 1.799 chiếc; trong khi ở Corolla Cross và Innova Cross, các phiên bản hybrid lần lượt đạt 616 và 630 xe. Số liệu cho thấy công nghệ hybrid đã đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh của Toyota, dù mức độ lựa chọn khác nhau giữa các dòng xe.