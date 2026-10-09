Ông Trump tuyên bố không được gọi AI phải là SI, gọi sai sẽ bị coi là kẻ thù của nhà Trắng: Elon Musk hứa đổi tên thành SpaceXSI

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm (8/10) tuyên bố bất kỳ ai không sử dụng thuật ngữ mà ông ưa thích là “siêu trí tuệ” (Super Intelligence – SI) sẽ bị Nhà Trắng coi là “kẻ thù”.

“Nhà Trắng coi bất kỳ ai sử dụng thuật ngữ ‘trí tuệ nhân tạo’ (Artificial Intelligence - AI), thay vì thuật ngữ mới được chấp nhận rộng rãi và chính xác hơn là ‘siêu trí tuệ’ (Super Intelligence - SI), đều là KẺ THÙ!”, ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo những người tiếp tục dùng thuật ngữ trí tuệ nhân tạo (AI) thay vì siêu trí tuệ (SI) sẽ bị trừng phạt

Tuyên bố của ông Trump cho thấy Nhà Trắng có thể trừng phạt các công ty hoặc cá nhân không tuân theo cách sử dụng thuật ngữ mà chính quyền này lựa chọn. Nếu được thực thi, động thái đó có thể cấu thành hành vi vi phạm Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ, vốn bảo vệ quyền tự do ngôn luận.

Nhà Trắng đang thúc đẩy việc đổi tên gọi trí tuệ nhân tạo (AI), bởi theo ông Trump, thuật ngữ này hàm ý công nghệ đó là “giả tạo”.

Một số công ty, đáng chú ý nhất là Meta với phòng nghiên cứu Superintelligence Labs, đã đưa thuật ngữ “siêu trí tuệ” vào tên gọi và thương hiệu từ trước khi ông Trump có động thái gần đây. Tuy nhiên, cách sử dụng của các công ty này chủ yếu hướng đến tương lai của trí tuệ nhân tạo, chứ không phải nhằm thẳng thừng bác bỏ thuật ngữ AI.

Sau cuộc gặp với các lãnh đạo ngành công nghệ tại Nhà Trắng vào cuối tháng 9, ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp, yêu cầu các bộ và cơ quan liên bang, “trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép”, sử dụng các thuật ngữ “siêu trí tuệ” và “SI” thay cho “trí tuệ nhân tạo” và “AI” trong công văn, thông tin truyền thông công khai, trang web và các hình thức trao đổi chính thức khác.

Sắc lệnh này không áp dụng với các công ty thuộc khu vực tư nhân như OpenAI, bởi Nhà Trắng không có thẩm quyền pháp lý để buộc các doanh nghiệp này thực hiện yêu cầu tương tự.

Elon Musk hứa sẽ đổi tên đơn vị AI từ SpaceXAI thành SpaceXSI

Kể từ khi ông Trump đưa ra các tuyên bố và ký sắc lệnh, ít nhất một công ty đã làm theo mong muốn của Nhà Trắng. Tỷ phú Elon Musk, CEO SpaceX, viết trên mạng xã hội X rằng công ty hàng không vũ trụ và công nghệ này sẽ đổi tên đơn vị AI từ SpaceXAI thành SpaceXSI.

Nếu Elon Musk thực hiện đúng cam kết, đây sẽ là lần đổi tên thứ hai trong năm nay của đơn vị vốn ban đầu có tên xAI. Tháng 2, SpaceX thông báo mua lại xAI, công ty phát triển chatbot Grok, sau đó đổi tên đơn vị này thành SpaceXAI vào tháng 7.

Tính đến chiều thứ Năm, tài khoản SpaceXAI trên mạng xã hội X vẫn hiển thị tên cũ.

Hiện vẫn chưa rõ các công ty công nghệ và AI hàng đầu khác sẽ phản ứng ra sao trước yêu cầu của ông Trump.

Một tình huống có phần lúng túng đã xảy ra ngay trong ngày ông Trump đưa ra yêu cầu, cũng là ngày diễn ra bữa trưa về AI được mong đợi tại Nhà Trắng. Trong một phiên thảo luận tại đây, ông Jensen Huang, CEO Nvidia, đã tự sửa lời khi lỡ nói “AI” thay vì “SI”.

Trong phần phát biểu khi ông Trump đứng cách mình chỉ vài bước chân, ông Greg Brockman, Chủ tịch OpenAI, cho biết công ty “phát triển trí tuệ nhân tạo” nhằm mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.

Trước đó, CEO OpenAI Sam Altman đã bác bỏ khả năng đổi tên công ty trong một cuộc phỏng vấn với Politico.

“Không có kế hoạch nào như vậy”, ông Altman nói trong chương trình podcast Politico Decoded. “Nhưng chúng tôi đã nói rất nhiều về siêu trí tuệ và sẽ tiếp tục đề cập đến khái niệm này”.

Theo Business Insider