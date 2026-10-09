Vừa xử phạt đã tái phạm, Công an Hà Nội chỉ đạo tăng cường truy tìm, xử lý các trường hợp vi phạm các lỗi sau

Ảnh: Công an TP Hà Nội

Tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu CATP Hà Nội đã trình bày báo cáo kết quả giải quyết điểm nghẽn về TTĐT và UTGT từ ngày 11/9/2026 đến ngày 7/10/2026.

Theo đó, Công an Thành phố đã phối hợp với các Sở, ngành, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; tiếp tục rà soát, xử lý 9 vị trí, tuyến đường thường xuyên ùn tắc; duy trì lực lượng chức năng phân luồng, điều tiết giao thông tại các vị trí trọng điểm.

Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ, trong đó hệ thống Camera AI đã phát hiện, gửi thông báo xử lý vi phạm đối với hơn 17 nghìn trường hợp; điều chỉnh tổ chức giao thông tại nhiều nút giao, duy trì các tuyến “làn sóng xanh”, góp phần bảo đảm giao thông ổn định.

Trong lĩnh vực trật tự đô thị, các lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải tỏa các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, biển hiệu, mái che, điểm kinh doanh tự phát; nghiên cứu mở rộng ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) phục vụ giám sát trật tự đô thị, trật tự công cộng (TTCC).

Đến ngày 5/10/2026, đã có 47/126 xã, phường thành lập Trung tâm camera giám sát. Các tồn tại, vi phạm được phản ánh tại Hội nghị giao ban ngày 10/9/2026 cũng đã được các đơn vị tập trung xử lý, cơ bản không còn ghi nhận vi phạm tại các vị trí nêu trên.

Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp triển khai các giải pháp về tổ chức giao thông, giao thông tĩnh, vệ sinh môi trường, quảng cáo, hạ ngầm hệ thống điện, viễn thông và quản lý các điểm kinh doanh tự phát…

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong kỳ vẫn ghi nhận 351 lượt điểm ùn tắc, tập trung chủ yếu vào các khung giờ cao điểm. Nguyên nhân do lưu lượng phương tiện tăng đột biến, nhu cầu đi lại giữa nội đô và ngoại thành lớn, năng lực thông hành tại một số cầu, nút giao còn hạn chế, cùng ảnh hưởng của mưa lớn, ngập úng, thi công và sự cố đèn tín hiệu.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đỗ phương tiện trái quy định, chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát vẫn còn xảy ra ở một số địa bàn, một số vi phạm có nguy cơ tái diễn sau xử lý.

Tập trung xử lý dứt điểm, không để vi phạm tái diễn

Chủ trì Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố, cho rằng, các sở, ngành, địa phương và lực lượng Công an đã chủ động trong triển khai các nhiệm vụ bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng và an toàn giao thông.

Tuy nhiên, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục chấn chỉnh những hạn chế, nhất là tình trạng vi phạm tái diễn sau xử lý. Đối với những địa bàn còn tồn tại, phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục, tránh tình trạng chỉ tập trung xử lý theo từng đợt mà thiếu biện pháp duy trì kết quả lâu dài.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát; tăng cường xử lý hành vi dừng, đỗ phương tiện trái phép, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Đồng thời, tháo gỡ vướng mắc để đưa các địa điểm lưỡng dụng đủ điều kiện vào phục vụ nhu cầu trông giữ phương tiện.

Đối với quảng cáo, rao vặt trái phép, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu chuyển mạnh từ việc bóc, xóa quảng cáo sang truy tìm, xử lý người vi phạm; đồng thời chấn chỉnh tình trạng tập kết, vận chuyển rác thải không đúng quy định, gây ảnh hưởng đến giao thông và mỹ quan đô thị.

Nhấn mạnh việc giải quyết các điểm nghẽn về trật tự đô thị, trật tự công cộng và ùn tắc giao thông phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành và UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, trong những tháng cuối năm, khi nhu cầu đi lại, kinh doanh và vận chuyển hàng hóa gia tăng, các đơn vị phải chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, không để hình thành các điểm nóng mới; hướng tới tạo chuyển biến thực chất, bền vững về trật tự đô thị và giao thông trên địa bàn Thủ đô.