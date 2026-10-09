Cách dùng Google Maps tránh đường ngập, kẹt xe tại TP.HCM

Mùa mưa ở TP.HCM thường đi kèm cảnh ngập cục bộ, đặc biệt khi mưa lớn rơi đúng giờ tan tầm. Chỉ sau một trận mưa ngắn, nhiều tuyến đường có thể chuyển từ thông thoáng sang ùn ứ, khiến hành trình về nhà kéo dài gấp nhiều lần. Thay vì đi theo thói quen rồi mắc kẹt giữa dòng nước, người dân có thể tận dụng Google Maps trên điện thoại để quan sát tình hình và chọn lộ trình hợp lý hơn.

Đường Phan Huy Ích (TP.HCM) ngập sau cơn mưa lớn (Ảnh:Quân)

Bật lớp giao thông để nhìn nhanh toàn cảnh

Bước đầu tiên là bật lớp giao thông trên bản đồ. Người dùng mở Google Maps, nhấn vào biểu tượng các lớp (hình hai ô vuông chồng lên nhau) ở góc màn hình rồi chọn mục Giao thông. Lúc này, các tuyến đường sẽ được tô màu theo mật độ phương tiện: xanh lá là lưu thông bình thường, cam là chậm, đỏ và đỏ sẫm là ùn tắc nặng.

Trong ngày mưa, những đoạn đường bất ngờ chuyển đỏ ở khu vực vốn ít kẹt xe thường là dấu hiệu cần chú ý, bởi nguyên nhân có thể đến từ nước dâng khiến xe di chuyển chậm hoặc chết máy. Chỉ cần lướt qua bản đồ trước khi ra đường, người dùng đã có thể khoanh vùng những khu vực nên tránh.

Bật tính năng "Giao thông" trên Google Maps, người dùng có thể dễ dàng nhìn thấy các tuyến đường có mật độ xe cộ cao, đang kẹt xe với hiển thị màu đỏ

Sau khi nắm tình hình chung, người dùng nhập điểm đến và chọn phương tiện phù hợp, chẳng hạn xe máy. Google Maps sẽ đề xuất một tuyến chính kèm các tuyến thay thế hiển thị bằng màu xám, mỗi tuyến đều có thời gian di chuyển dự kiến.

Thay vì bấm bắt đầu ngay, người dùng nên dành vài giây xem từng tuyến đi qua những đoạn nào. Nếu tuyến nhanh nhất lại chạy qua các con đường nổi tiếng hay ngập khi mưa lớn, chọn một tuyến dài hơn đôi chút nhưng đi qua khu vực cao ráo đôi khi lại giúp về nhà sớm và an toàn hơn.

Chú ý biểu tượng cảnh báo ngập lụt

Google Maps sử dụng dữ liệu giao thông theo thời gian thực và có thể hiển thị các sự cố ảnh hưởng đến hành trình bằng biểu tượng cảnh báo trên bản đồ. Ứng dụng cũng hỗ trợ một số cảnh báo liên quan đến thời tiết như đường bị ngập hoặc tầm nhìn kém. Khi thấy biểu tượng nằm trên tuyến đường dự kiến, người dùng có thể nhấn vào để xem chi tiết rồi cân nhắc đổi hướng.

Trong quá trình dẫn đường, nếu tình hình phía trước thay đổi, Google Maps có thể thông báo và gợi ý tuyến khác nhanh hơn. Vì vậy, nên giữ ứng dụng ở chế độ dẫn đường suốt hành trình thay vì chỉ xem một lần lúc xuất phát.

Khu vực có lượng nước lên cao sẽ có các biểu tượng ngập lụt sẽ hiển thị trên Google Maps, người tham gia giao thông có thể nhờ đó tránh các khu vực này

Khi đang dẫn đường, người dùng có thể nhấn vào biểu tượng thêm báo cáo để thông báo sự cố mình gặp trên đường. Những báo cáo này giúp dữ liệu trên bản đồ sát thực tế hơn, đồng thời hỗ trợ những người đang chuẩn bị đi qua cùng khu vực. Tuy nhiên, chỉ nên thao tác khi đã dừng xe ở nơi an toàn, tuyệt đối không vừa lái vừa bấm điện thoại.

Dù tiện lợi, Google Maps không cho biết chính xác một đoạn đường đang ngập sâu bao nhiêu. Màu đỏ trên bản đồ chỉ phản ánh tình trạng xe di chuyển chậm, còn nguyên nhân có thể là mưa ngập, tai nạn hay đơn giản là giờ cao điểm. Dữ liệu cũng có độ trễ nhất định, trong khi nước có thể dâng rất nhanh khi mưa lớn kéo dài.

Để có cái nhìn đầy đủ hơn, người dân TP.HCM có thể kết hợp thêm một số nguồn khác. Cổng thông tin giao thông của thành phố cho phép xem camera tại nhiều tuyến đường để kiểm tra hình ảnh thực tế, còn hệ thống cảnh báo ngập SCFC cung cấp thông tin về mưa, triều và các điểm ngập hiện tại lẫn dự báo. Chỉ cần mở nhanh các công cụ này khi thấy một khu vực trên Google Maps ùn tắc bất thường, người dùng sẽ biết nên đi tiếp hay rẽ hướng khác.

Cuối cùng, công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ. Trong những trận mưa lớn kèm triều cường, nếu không thật sự cần thiết, người dân nên cân nhắc lùi giờ di chuyển, tránh cố vượt qua các đoạn nước sâu để hạn chế nguy cơ chết máy, hư hỏng xe hoặc gặp nguy hiểm.