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Lalamove có tin vui cho tài xế

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Lalamove có tin vui cho tài xế

Lalamove - nền tảng đặt xe giao hàng và di chuyển theo yêu cầu 24/7 - triển khai chương trình ưu đãi phí ký quỹ mới nhằm hỗ trợ tối đa cho các Đối tác Tài xế đăng ký mới trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Nhu cầu vận chuyển, đặc biệt là xe tải van và xe tải, trong ba tháng cuối năm luôn ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ khi thị trường logistics, thương mại điện tử và bán lẻ bước vào mùa mua sắm lớn nhất năm.

Theo cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), mục tiêu năm nay là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13-15%. Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính) 8 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, vì vậy, doanh nghiệp kỳ vọng cuối năm nay, sẽ đạt tổng mức tăng trưởng từ 20-25%.

Đội ngũ tài xế là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng. Nhằm sát cánh cùng cộng đồng tài xế trong giai đoạn này, Lalamove áp dụng mức phí ký quỹ ưu đãi đặc biệt khi Đối tác Xe van - Xe tải chỉ còn 20.000 đồng, và Đối tác Xe máy chỉ 10.000 đồng. Bên cạnh đó, nền tảng tiếp tục duy trì nhiều chính sách đặc quyền như chiết khấu chỉ từ 5% - cho phép bác tài giữ đến 95% giá trị chuyến xe; quyền tự do chọn đơn và chủ động ghép đơn để tối ưu hóa hiệu suất vận chuyển; Đối tác có thể chủ động sắp xếp công việc theo lịch trình và nhu cầu cá nhân của mình.

Là nền tảng sở hữu mạng lưới xe van - xe tải từ 430 kg đến 22 tấn trải rộng khắp các tỉnh thành, Lalamove sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu vận tải của khách hàng đồng thời mang đến nguồn đơn hàng dồi dào giúp đối tác gia tăng thu nhập bền vững.

Các Đối tác Tài xế sở hữu xe van, xe tải có thể đăng ký tham gia trực tuyến trên website ﻿ hoặc tải ứng dụng “Đối tác tài xế Lalamove” và cập nhật những thông tin cần thiết.

Theo Lan Nhi

Nhịp sống thị trường

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