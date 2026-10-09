"Thế giới phải chấp nhận một số điều tồi tệ xảy ra”: CEO OpenAI nói rủi ro là cái giá để đổi lấy lợi ích của AI

Phát biểu trong một phỏng vấn gần đây, Sam Altman, CEO của OpenAI đã châm ngòi cho một làn sóng tranh luận mới trong giới công nghệ khi tuyên bố rằng thế giới cần phải "chấp nhận một số điều tồi tệ sẽ xảy ra" nhằm đánh đổi lấy những lợi ích to lớn mà công nghệ AI mang lại cho nhân loại.

Những nhận định này được đưa ra giữa thời điểm ngành công nghiệp AI đang rơi vào cuộc chiến gay gắt về tốc độ phát triển lẫn các quy chuẩn an toàn.

Khái niệm "chấp nhận rủi ro" theo góc nhìn của Sam Altman

Trái ngược với quan điểm muốn triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ, "thuyền trưởng" của OpenAI cho rằng việc đòi hỏi một môi trường hoàn hảo, sạch bóng rủi ro là điều phi thực tế và sẽ bóp chết sự đổi mới.

"Tôi sẽ không lựa chọn một sự đánh đổi kiểu như 'Chúng tôi sẽ đảm bảo không có cuộc tấn công mạng lớn nào, không có sự lạm dụng công nghệ, không có các vụ lừa đảo, hay không các điều tồi tệ khác sẽ xảy ra'," Sam Altman khẳng định.

Sam Altman - CEO của OpenAI (Ảnh: BloomBerg)

Ông nhấn mạnh rằng việc loại bỏ hoàn toàn các rủi ro tiêu cực "không lừa đảo, không hack, không lạm dụng" là một điều phi thực tế và là cái giá "hoàn toàn không thể chấp nhận được", bởi nó đồng nghĩa với việc chặn đứng quyền tiếp cận của số đông người dùng với những tiềm năng đột phá của AI.

Tuy nhiên, Altman cũng vạch ra một ranh giới rõ ràng. Ông làm rõ rằng dù phải chấp nhận một số điều tồi tệ có thể xảy ra nhưng không có nghĩa là ông đồng tình với những "rủi ro mang tính thảm họa", chẳng hạn như việc con người mất hoàn toàn khả năng kiểm soát đối với AI.

Sự rạn nứt trong tư duy phát triển AI của những gã khổng lồ công nghệ

Tuyên bố của CEO OpenAI ngay lập tức tạo nên sự đối lập gay gắt so với góc nhìn của các đối thủ khác trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là Anthropic.

Trước đó, Dario Amodei, CEO của Anthropic từng xuất bản một bài viết kêu gọi toàn bộ ngành công nghệ AI cần chủ động "hạ nhiệt" và giảm tốc độ cuộc đua phát triển mô hình AI để các tiêu chuẩn an toàn kịp chạy theo. Dù Altman từng công khai ủng hộ lời kêu gọi siết lại việc thử nghiệm độc lập, lập trường thực tế của OpenAI lại nghiêng hẳn về phía nới lỏng kiểm soát.

Dario Amodei - CEO của Anthropic (Ảnh: BloomBerg)

Altman cho rằng các cơ quan pháp luật hiện hành như Bộ Tư pháp Mỹ hoàn toàn có đủ công cụ và khung pháp lý để xử lý các hành vi vi phạm, do đó không cần thiết phải đẻ thêm các bộ luật riêng biệt rườm rà làm chậm bước tiến công nghệ. Quan điểm này của OpenAI nhận được sự đồng tình lớn từ giới chính trị gia ủng hộ tự do thương mại, những người lo ngại sự can thiệp quá đà của chính phủ sẽ làm mất lợi thế cạnh tranh của AI US với Trung Quốc.

Sóng gió nội bộ OpenAI và bài toán lòng tin

Bất chấp những tuyên bố tự tin của Altman, "cỗ máy" OpenAI vẫn đang phải đối mặt với những cơn khủng hoảng lòng tin nghiêm trọng từ chính bên trong lẫn bên ngoài.

Thực tế thời gian qua, một loạt nhân sự cấp cao thuộc bộ phận an toàn (Safety Team) tại OpenAI đã đồng loạt từ chức. Không ít người trong số họ công khai chỉ trích văn hóa doanh nghiệp "bị phá vỡ" khi ưu tiên thương mại hóa hơn là sự an toàn của sản phẩm. Cùng lúc đó, các sự cố rò rỉ dữ liệu, nguy cơ lừa đảo tinh vi bằng giọng nói AI hay các cuộc tấn công mạng sử dụng AI đang ngày một gia tăng, biến lời cảnh báo "chấp nhận điều tồi tệ" của Sam Altman trở thành một thực tế đầy tranh cãi đối với người dùng toàn cầu./

Thiên Minh