Đừng nghĩ Ben Affleck chỉ là tài tử Hollywood: Ông vừa chứng minh mình am hiểu AI, biết viết code Python và hiểu sâu về mạng thần kinh nhân tạo không kém dân Tech!

Trong mắt công chúng, Ben Affleck là ngôi sao đóng chính trong Batman, chủ nhân giải Oscar với kịch bản Good Will Hunting. Nhưng phía sau ánh đèn sân khấu, anh còn là một "tech-geek" thứ thiệt với khả năng am hiểu công nghệ khiến nhiều kỹ sư phần mềm cũng phải bất ngờ.

Trong bài phỏng vấn mới nhất trên GQ vừa gây bão mạng xã hội, nam tài tử không chỉ thao thao bất tuyệt về thuật ngữ công nghệ mà còn tiết lộ anh đã tự tay viết các đoạn code Python và nghiền ngẫm kiến trúc mạng thần kinh nhân tạo từ nhiều năm trước khi cơn bão ChatGPT bùng nổ.

Từ "sốt sắng" gọi điện cho OpenAI đến nỗi sợ hãi tột cùng

Niềm đam mê máy tính của Ben Affleck thực chất đã nảy mầm từ khi anh còn rất trẻ, trước cả khi dòng chảy điện ảnh chuyển từ phim nhựa sang phim kỹ thuật số. Khi điều hành một công ty kỹ xảo hình ảnh (VFX) nhỏ, Affleck đã làm việc rất nhiều với các hệ thống phần cứng GPU đắt đỏ.

"Quy trình làm việc của VFX từ nhiều năm trước đã ứng dụng machine learning, nhờ đó, tôi có thể tự viết được những đoạn code Python cơ bản." Ben Affleck chia sẻ.

Khi các chuyên gia VFX thông báo rằng Google và OpenAI đang đạt được những bước tiến kinh ngạc với mô hình Transformer áp dụng cho video, Affleck đã có một đặc quyền mà ít ai có được. "Tôi nhận ra mình chỉ cần nhấc máy lên và bảo: 'Chào, tôi là Ben Affleck đây. Tôi có thể đến xem các bạn đang làm gì không?'. Và ngạc nhiên thay, đôi khi họ đồng ý!"

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Ben Affleck đã nói về AI, Python và mạng thần kinh nhân tạo (Ảnh: Businessinsider)

Tuy nhiên, khi chứng kiến tận mắt khả năng tạo video bùng nổ của AI thế hệ mới, phản ứng đầu tiên của anh lại là nỗi sợ hãi tột cùng. Affleck lập tức gọi điện cho người bạn thân Matt Damon và thốt lên: "Cậu ơi, chúng ta xong đời rồi!"

Không ngồi yên chờ bị thay thế "Batman" thành lập startup AI trị giá nửa tỷ USD

Nhiều ngôi sao Hollywood lựa chọn biểu tình hoặc phản đối AI, nhưng Ben Affleck chọn con đường của một nhà sáng lập công nghệ.

Anh nhận ra các mô hình AI chung trên thị trường hoàn toàn không hiểu ngôn ngữ của điện ảnh chuyên nghiệp. Chúng không hiểu cách ánh sáng vận hành, sự thay đổi của ống kính hay chuyển động của máy quay. Nhằm giải quyết "điểm nghẽn" này, Affleck đã cùng các cộng sự thành lập startup công nghệ tên là InterPositive vào năm 2022.

Đội ngũ của anh đã dành tới 8 tháng quay hàng loạt thước phim chuyên dụng, kết hợp với công nghệ quét LiDAR và thiết bị điện ảnh cao cấp để xây dựng một bộ dữ liệu (dataset) chuẩn xác cho ngành làm phim. Thay vì dùng AI để tạo ra các video giả lập, InterPositive phát triển các công cụ hỗ trợ đạo diễn sửa ánh sáng, bù góc quay thiếu và duy trì tính nhất quán của khung hình trong khâu hậu kỳ.

Sự nhạy bén thương mại của Ben Affleck đã nhanh chóng đơm hoa kết trái. Đầu năm 2026, gã khổng lồ phát trực tuyến Netflix đã chi ra tới 587 triệu USD tiền mặt để thâu tóm InterPositive, đồng thời đưa Affleck thành cố vấn cấp cao.

"Giao diện" ngôi sao, "hệ điều hành" của một kỹ sư công nghệ

Bài phỏng vấn của Ben Affleck nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn công nghệ như X và Reddit. Khán giả không khỏi kinh ngạc khi một diễn viên Hollywood lại có thể giải thích vanh vách cách một bức ảnh được chuyển đổi thành dữ liệu ma trận (tensor) để mạng thần kinh nhận diện các đường nét và họa tiết.

Sự am hiểu sâu sắc của Ben Affleck đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới giới kinh doanh. AI không chỉ là làn sóng để thụ động đón nhận hay sợ hãi đẩy lùi. Ngay cả trong những ngành nghề sáng tạo truyền thống nhất như điện ảnh, những người nhanh nhẹn làm chủ công nghệ, hiểu rõ bản chất dữ liệu và biết cách đóng gói nó thành giải pháp thương mại mới là những người làm chủ cuộc chơi tương lai./