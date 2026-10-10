Houthi tập kích sân bay Ả Rập Xê Út, 1 cơ trưởng thiệt mạng

Ngày 9/10, Cơ quan Hàng không Dân dụng Ả Rập Xê Út xác nhận cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào Sân bay Quốc tế King Khalid ở Riyadh khiến 3 công dân của nước này thiệt mạng và một số người khác “thuộc nhiều quốc tịch” bị thương.

Saudia Group xác nhận trong số những người thiệt mạng có phi công Hamoud Ali Alkalthami. Đây được coi là vụ tấn công đầu tiên nhằm vào hãng hàng không quốc gia Ả Rập Xê Út kể từ khi chiến dịch tấn công mới bắt đầu.

Cuộc tấn công của Houthi làm leo thang căng thẳng trong khu vực. (Ảnh: AP)

Tập đoàn Saudia cho biết thêm một trong những máy bay của họ bị hư hại khi đang đỗ trên mặt đất, không có hành khách nào trên máy bay. Hoạt động tại sân bay trở lại bình thường vào 16h ngày 8/10 (giờ địa phương), vài giờ sau vụ tấn công.

Theo tuyên bố của Ả Rập Xê Út, trong vụ tấn công đầu tiên lực lượng Houthi nhắm mục tiêu sân bay, trong khi vụ thứ 2 nhắm vào các máy bay. Tuyên bố không nêu danh tính những người chịu trách nhiệm, dù lực lượng Houthi tuyên bố nhắm mục tiêu vào sân bay bằng tên lửa đạn đạo.

Trước đó, tờ Reuters cũng đưa tin mảnh vỡ từ quả tên lửa bị đánh chặn hoặc vụ va chạm vũ khí khác khiến một máy bay thương mại thuộc hãng hàng không quốc gia Saudia Airlines bốc cháy và hư hỏng nặng trong lúc đang đậu tại nhà ga sân bay. Cột khói đen dày đặc và lửa bốc được nhìn thấy bốc lên từ phía sân bay Riyadh.

Ngoài ra, quan chức Ả Rập Xê Út cho biết mảnh vỡ từ tên lửa bị đánh chặn rơi trúng một trường mẫu giáo và khu phức hợp y tế ở Riyadh.

Đây là ngày thứ 2 liên tiếp lực lượng Houthi tấn công sân bay của Ả Rập Xê Út. Hôm 6/10, nhóm này cũng tập kích vào sân bay King Khalid và sân bay Abha ở phía Nam Ả Rập Xê Út khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 36 người bị thương.

Sáng 9/10, dữ liệu hàng không FlightAware công bố cho thấy sau loạt cuộc tập kích của Houthi, có ít nhất 275 chuyến bay đến và đi từ sân bay King Khalid trong ngày 7/10 bị hủy, chiếm 40% tổng số chuyến bay đến và 30% số chuyến bay khởi hành, bị hủy bỏ trong ngày.

Cùng với đó, 2 hãng hàng không quốc tế là Lufthansa và Air India quyết định tạm thời hoạt động bay đến Riyadh. Một số chuyên gia khu vực cảnh báo, nếu hoạt động tấn công của Houthi còn tiếp diễn, có thể có thêm nhiều hãng hàng không quốc tế khác phải dừng bay đến Saudi Arabia.

Cùng thời điểm, Ấn Độ lên án các vụ tấn công nhằm vào 2 sân bay tại Ả Rập Xê Út, khẳng định việc nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự là “không thể chấp nhận được”. Đồng thời, Đại sứ quán Ấn Độ tại Riyadh khuyến cáo công dân nước này tăng cường cảnh giác trong bối cảnh an ninh có nguy cơ leo thang.