Máy bay Colombia đang trên đường đến New York phải chuyển hướng bất ngờ, 8 người bị thương nhập viện

Một chuyến bay của hãng hàng không Avianca từ Medellín, Colombia đến New York, Mỹ, đã phải chuyển hướng đến Miami sau khi gặp nhiễu động không khí nghiêm trọng. Sự cố khiến 8 người bị thương và phải nhập viện, theo thông tin được Mirror đăng tải ngày 9/10/2026.

Chuyến bay mang số hiệu Avianca 042 đang trên hành trình đến sân bay quốc tế John F. Kennedy (JFK) ở New York thì gặp tình trạng nhiễu động mạnh. Máy bay sau đó chuyển hướng đến Miami, bang Florida, và hạ cánh an toàn vào khoảng 3h30 sáng theo giờ địa phương.

Dù máy bay đã hạ cánh an toàn, sự cố vẫn khiến nhiều hành khách bị thương. Theo thông tin được công bố, 8 người đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị. Sở Cứu hỏa Miami-Dade cho biết có nhiều người cần được hỗ trợ y tế sau hành trình gặp nhiễu động.

Các xe cứu thương đã được bố trí chờ sẵn tại sân bay để tiếp nhận những hành khách bị thương ngay khi máy bay hạ cánh (Ảnh: 6abc)

Paula Jimenez, một hành khách trên chuyến bay, kể lại sự việc với CBS News Miami. Theo lời kể của cô, khi máy bay hạ cánh, nhiều xe cứu thương đã chờ sẵn gần khu vực hành khách chuẩn bị rời máy bay.

Jimenez cho biết cô nhìn thấy khoảng 5-6 xe cứu thương, trong đó có những xe bật đèn cảnh báo. Sự xuất hiện của lực lượng cứu hộ khiến hành khách nhận thấy tình hình không diễn ra như một chuyến bay thông thường.

Trong khi đó, các đoạn video được cho là do hành khách ghi lại cho thấy máy bay rung lắc mạnh, khiến nhiều người trong khoang hoảng sợ. Theo WFLA News, nhiễu động đã khiến một số vật dụng cá nhân và hành lý xách tay bị văng khỏi vị trí.

Những hành khách không thắt dây an toàn được cho là đã bị hất khỏi ghế khi máy bay rung lắc và thay đổi độ cao đột ngột. Một số người bị thương ở vùng đầu và vai, với mức độ chấn thương được mô tả từ trung bình đến nặng trong thông tin do WFLA News dẫn lại.

Tuy nhiên, các thông tin ban đầu chưa cung cấp đầy đủ danh tính, tình trạng sức khỏe hiện tại của những người bị thương hoặc nguyên nhân cụ thể dẫn đến đợt nhiễu động.

Máy bay Avianca phải chuyển hướng đến Miami sau khi gặp nhiễu động không khí nghiêm trọng trên hành trình đến New York (Ảnh: AOL)

Nhiễu động không khí là hiện tượng khiến máy bay rung lắc khi di chuyển qua những vùng khí quyển có sự biến động về luồng không khí. Mức độ nhiễu động có thể khác nhau, từ những rung lắc nhẹ đến các đợt mạnh khiến hành khách khó giữ thăng bằng nếu không ngồi đúng vị trí và thắt dây an toàn.

Trong trường hợp nhiễu động xảy ra bất ngờ, hành khách không thắt dây an toàn có nguy cơ bị hất khỏi ghế, va đập vào các bộ phận bên trong khoang hoặc bị đồ vật rơi trúng. Hành lý và vật dụng không được cố định cũng có thể trở thành nguy cơ gây chấn thương.

Vụ việc trên chuyến bay Avianca 042 cho thấy nhiễu động không khí có thể gây ra những hậu quả đáng kể ngay cả khi máy bay vẫn hạ cánh an toàn. Việc chuyển hướng đến Miami giúp chuyến bay kết thúc hành trình tại một sân bay khác, đồng thời tạo điều kiện để lực lượng cứu hộ tiếp nhận những hành khách cần chăm sóc y tế.

Theo các thông tin được Mirror, CBS News Miami và WFLA News đăng tải, 8 người đã phải nhập viện sau sự cố. Những thông tin ban đầu chưa làm rõ liệu chuyến bay có tiếp tục hành trình đến New York hay không.