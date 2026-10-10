Đang đi giao hàng, shipper 17 tuổi bất ngờ phát hiện điều khác thường bên đường: Cảnh sát lập tức vào cuộc

Nam shipper 17 tuổi phát hiện vật lạ nặng hơn 2kg bên đường

Một nam shipper 17 tuổi tại Trung Quốc bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi phát hiện một món đồ có giá trị lớn nằm bên đường. Thay vì giữ lại, chàng trai lập tức tìm đến cảnh sát đang làm nhiệm vụ gần đó để trình báo. Đáng chú ý, sau khi sự việc được giải quyết, nam shipper còn có hành động khiến nhiều người bất ngờ.

Theo tờ Southern Metropolis Daily, sự việc xảy ra vào chiều 13/9/2025 tại khu vực Shuibei, quận Luohu, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, Xiao Xie, một nhân viên giao hàng 17 tuổi, đang trên đường trở về cửa hàng sau khi hoàn thành công việc giao hàng cho khách. Khi đi qua đường Beili North, chàng trai bất ngờ nhìn thấy một vật có màu vàng nằm bên đường.

Ban đầu, Xiao Xie không tin món đồ trước mắt là vàng thật. Tuy nhiên, khi tiến lại gần, cậu nhận thấy vật này có kích thước khá lớn, trên bề mặt còn ghi rõ con số 2.267,83 gram.

Thử nhấc món đồ lên, nam shipper lập tức cảm nhận được sức nặng bất thường. Dựa vào kinh nghiệm làm việc tại một cửa hàng kinh doanh vàng, Xiao Xie nhận định đây nhiều khả năng là một thỏi vàng thật.

Điều đáng nói, thỏi vàng nằm ngay bên đường, không được bọc hay đặt trong bất kỳ hộp đựng nào. Xiao Xie cho rằng có thể ai đó đã vô tình đánh rơi trong lúc di chuyển.

Theo Shenzhen News, với khối lượng chính xác 2.267,83 gram, tương đương hơn 2,2kg, thỏi vàng có giá trị rất lớn. Căn cứ mức giá vàng khoảng 830 nhân dân tệ/gram tại Shuibei thời điểm đó, tổng giá trị được ước tính hơn 1,88 triệu nhân dân tệ, tương đương gần 7 tỷ đồng Việt Nam theo tỷ giá tham khảo lúc bấy giờ.

Nhận thấy món đồ có giá trị đặc biệt lớn, Xiao Xie quyết định tìm cách trả lại người đánh mất.

Chỉ cách vị trí phát hiện thỏi vàng vài mét, cậu nhìn thấy một cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Không chút do dự, nam shipper mang thỏi vàng đến trình báo, nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm chủ nhân.

Người tiếp nhận là cảnh sát giao thông Hou Guodong, thuộc lực lượng cảnh sát giao thông quận Luohu, Thâm Quyến.

Chia sẻ với truyền thông địa phương, viên cảnh sát cho biết bản thân cũng rất bất ngờ khi có người dân mang đến một thỏi vàng lớn như vậy. Sau khi tiếp nhận, ông nhanh chóng báo cáo trung tâm chỉ huy và phối hợp với lực lượng cảnh sát địa phương xác minh sự việc.

Trong lúc chờ xử lý, hình ảnh viên cảnh sát cầm thỏi vàng đứng bên đường đã được một số người dân ghi lại. Đoạn video sau đó lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút nhiều lượt quan tâm và bình luận.

Theo The Paper, chỉ khoảng vài phút sau, một người đàn ông xuất hiện tại hiện trường, tự nhận là chủ nhân của thỏi vàng.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng không lập tức trao trả tài sản mà tiến hành kiểm tra thông tin cá nhân, chứng từ mua vàng và hình ảnh từ camera giám sát.

Qua đối chiếu, cảnh sát xác nhận người đàn ông đã vô tình làm rơi thỏi vàng trong quá trình di chuyển. Khối lượng và các thông tin liên quan cũng trùng khớp với giấy tờ được cung cấp.

Sau khi hoàn tất xác minh, thỏi vàng trị giá hàng triệu nhân dân tệ đã được trao trả cho chủ nhân.

Đáng chú ý, câu chuyện chưa dừng lại ở đó.

Chủ nhân xuất hiện, hành động của nam shipper tiếp tục gây chú ý

Theo HK01, để bày tỏ lòng biết ơn, người đánh mất vàng đã đề nghị tặng Xiao Xie 1.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 3,6 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá thời điểm đó.

Tuy nhiên, nam shipper 17 tuổi đã từ chối nhận khoản tiền cảm ơn.

Xiao Xie chia sẻ rằng khi nhặt được thỏi vàng, cậu nghĩ ngay đến việc người đánh mất chắc chắn đang vô cùng lo lắng. Vì vậy, điều cậu muốn làm nhất là nhanh chóng tìm cách trao trả tài sản.

Chàng trai cũng thừa nhận đây là lần đầu tiên trong đời mình nhìn thấy một thỏi vàng lớn đến vậy. Việc có thể giúp chủ nhân nhận lại tài sản khiến cậu cảm thấy vui và tự hào.

Theo thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, Xiao Xie quê ở vùng Triều Sán, tỉnh Quảng Đông. Năm 2025, cậu đến Thâm Quyến làm việc tại cửa hàng kinh doanh vàng Baoshuxing ở khu vực Shuibei, chủ yếu phụ trách giao hàng cho khách.

Quản lý cửa hàng nhận xét Xiao Xie là nhân viên chăm chỉ, làm việc có trách nhiệm và thường xuyên hoàn thành việc giao hàng đúng thời gian. Sau sự việc, cửa hàng cũng dự kiến có hình thức khen thưởng dành cho chàng trai trẻ.

Câu chuyện nhanh chóng trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc. Không ít cư dân mạng bày tỏ sự khâm phục trước hành động trung thực của nam shipper, đặc biệt khi tài sản nhặt được có giá trị lên tới gần 2 triệu nhân dân tệ.

Khu vực Shuibei, nơi xảy ra sự việc, vốn được biết đến là một trong những trung tâm kinh doanh, chế tác và giao dịch vàng bạc, trang sức lớn tại Trung Quốc. Nơi đây tập trung nhiều doanh nghiệp, cửa hàng và thương nhân hoạt động trong lĩnh vực kim hoàn.

Dù vậy, việc một thỏi vàng nặng hơn 2,2kg nằm ngay bên đường vẫn là chuyện hiếm gặp, khiến sự việc càng thu hút sự chú ý của dư luận.

Hành động của Xiao Xie cũng được nhiều người xem là minh chứng cho sự trung thực, khi chàng trai trẻ không chỉ chủ động giao nộp tài sản có giá trị lớn mà còn từ chối tiền cảm ơn từ người đánh mất.

Theo Southern Metropolis Daily, The Paper, HK01