Sập trần trung tâm siêu thị ở Hàn Quốc, 38 người bị thương

Sáng 10/10, một vụ sập trần bất ngờ xảy ra tại tầng 2 của một tòa nhà ở khu Gwaneum-dong, quận Buk-gu, thành phố Daegu, Hàn Quốc, khi một doanh nghiệp đang tổ chức chương trình bán hàng giảm giá đồ dùng nhà bếp. Thời điểm xảy ra sự cố, bên trong có hàng chục khách hàng, trong đó nhiều người cao tuổi.

Theo đó, Sở Cứu hỏa và An toàn Daegu cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 10h16 giờ địa phương. Có tổng cộng 66 người ở tầng 2 khi trần nhà bất ngờ đổ sập.

Hiện trường sự việc (Ảnh: Trụ sở Phòng cháy chữa cháy Daegu)

Một nhân chứng ngoài 70 tuổi kể lại rằng người này nghe thấy tiếng động bất thường phát ra từ trần nhà, ngay sau đó trần bất ngờ sụp xuống. Những người có mặt tại hiện trường hoảng loạn, vội vã tìm đường thoát ra ngoài.

Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng triển khai 60 nhân viên cùng 14 phương tiện, thiết bị đến hiện trường để tìm kiếm, kiểm tra mức độ an toàn và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.

Vụ việc khiến 38 người bị thương nhẹ, trong đó 9 người được đưa đến bệnh viện điều trị. Phần lớn các trường hợp bị thương do những mảnh vỡ, vật liệu xây dựng cứa vào người trong lúc sơ tán. Một số người khác gặp tình trạng chóng mặt và khó chịu.

Theo cơ quan chức năng, một phần các tấm thạch cao từ trần nhà rơi xuống nhưng mắc lại phía trên bàn ghế, không trực tiếp đổ trúng đám đông. Điều này được cho là đã giúp hạn chế thương vong nghiêm trọng hơn.

Tòa nhà xảy ra sự cố được xây dựng năm 1994, có kết cấu bê tông cốt thép. Siêu thị thực phẩm nằm ở tầng 1 đã ngừng hoạt động từ cuối tháng 9.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân khiến trần nhà đổ sập, đồng thời phối hợp triển khai công tác giám định tại hiện trường.

Sau vụ việc, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung toàn lực cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Thủ tướng Han Seong-sook cũng yêu cầu Bộ Nội vụ và An toàn cùng Cơ quan Cứu hỏa quốc gia rà soát các cơ sở y tế có thể tiếp nhận nạn nhân trong khu vực lân cận. Chính quyền thành phố Daegu được yêu cầu đẩy nhanh việc chuyển người bị thương đến bệnh viện, hỗ trợ tâm lý cho những người bị ảnh hưởng và khẩn trương làm rõ nguyên nhân sự cố nhằm ngăn ngừa những vụ việc tương tự tái diễn.

Nguồn: ETtoday