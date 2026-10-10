Ông Trump tuyên bố thoả thuận với Tổng thống Putin, một nước thẳng thừng nói không cần mua dầu Nga, đang chờ đón 51 tàu chở nhiên liệu

Australia không cần mua nhiên liệu từ Nga và tuyên bố sẽ tiếp tục cấm mua nhiên liệu từ nước này để tránh việc Nga hưởng lợi từ cuộc chiến với Ukraine.

“Chúng tôi không cần và cũng không muốn nhiên liệu của Nga ở Australia”, ông Chris Bowen, Bộ trưởng Bộ Biến đổi Khí hậu và Năng lượng Australia, phát biểu tại một cuộc họp báo ở phía tây Sydney vào ngày 10/10.

“Chúng tôi không muốn Nga được hưởng lợi từ cuộc chiến này ở Trung Đông. Những gì Mỹ làm là việc của họ, nhưng chúng tôi sẽ không thay đổi lập trường của mình”, ông Bowen nhấn mạnh.

Ngày 9/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo về một loạt các chuyến hàng dầu thô bắt đầu từ tháng này, với tổng số lượng ban đầu khoảng 13,5 triệu thùng. Ông đang hợp tác với Tổng thống Nga Putin để đưa nguồn cung dầu diesel của Nga ra thị trường toàn cầu, một động thái đảo ngược các lệnh trừng phạt kéo dài nhiều năm khi Nhà Trắng tìm cách kiềm chế giá nhiên liệu tăng vọt trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ.

Ông Bowen cũng cho biết Australia hiện có lượng xăng dự trữ đủ dùng trong 43 ngày, trong khi lượng dầu diesel dự trữ đủ dùng trong 31 ngày.

“Chúng tôi có 51 tàu chở nhiên liệu đang trên đường đến Australia. Chúng tôi cũng đã đặt mua 3,2 tỷ lít các loại nhiên liệu khác nhau và đã ký hợp đồng giao hàng trong 4 tuần tới”, ông nói thêm.

Ông Bowen cho biết ông đã gặp gỡ các đại diện cấp cao của Ả Rập Xê Út trong một cuộc họp ở Fiji để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán về khí hậu của Liên Hợp Quốc tại Thổ Nhĩ Kỳ.

“Rõ ràng là chúng ta vẫn tiếp tục chứng kiến các cuộc tấn công ở Ả Rập Xê Út”, ông nói. “Nhưng tôi tin tưởng rằng chính phủ Ả Rập Xê Út đang thực hiện các bước để đảm bảo nhiên liệu được vận chuyển một cách thuận lợi nhất có thể”.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục áp dụng cách tiếp cận tương tự như trong suốt cuộc khủng hoảng này, hợp tác chặt chẽ với các đối tác thương mại ở Đông Nam Á và các khu vực khác, bao gồm Ấn Độ và Ả Rập Xê Út, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các nhà máy lọc dầu trong nước để đảm bảo họ hoạt động hết công suất”. “Và tôi vẫn tiếp tục giữ liên lạc thường xuyên với các giám đốc điều hành của các nhà máy lọc dầu trong nước của Australia”.

Theo Guardian