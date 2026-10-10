Mỹ dọa ngừng chia sẻ thông tin tình báo nếu Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Nga

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"Mỹ đã đe dọa sẽ ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine nếu nước này tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga", trang Axios cho biết, dẫn lời các quan chức Ukraine và Mỹ.

Theo một chính trị gia Ukraine, trong cuộc đàm phán kéo dài 8 giờ tại Miami hôm 9/10, các đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner đã đe dọa cắt đứt nguồn thông tin tình báo của Mỹ đối với Ukraine vì nước này phớt lờ yêu cầu ngừng tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Tuy nhiên, quan chức Mỹ phủ nhận lời đe dọa như vậy, 2 ông Witkoff và Kushner chỉ nhấn mạnh Mỹ là đối tác của Ukraine, cung cấp cho nước này đạn dược và thông tin tình báo. Vì vậy, Ukraine không nên có những hành động gây hại cho người tiêu dùng Mỹ.

"Các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu gây thiệt hại cho Nga, nhưng chúng cũng gây thiệt hại cho Mỹ", quan chức Mỹ cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chào đón người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Alaska.

Theo bài báo, ông Trump đã đạt được thỏa thuận với Nga về việc cung cấp nhiên liệu diesel sau khi Ukraine liên tục bác bỏ yêu cầu của Mỹ về việc ngừng các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu của Nga.

Mỹ cho rằng hành động trên có liên quan đến việc giá nhiên liệu tăng cao ở Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói với ông Trump và các phái viên Mỹ rằng bản thân sẵn sàng ngừng tập kích nhà máy lọc dầu nếu Nga ngừng các cuộc tấn công vào lưới điện của họ.

Tuy nhiên, theo một quan chức Mỹ, ông Trump không coi cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu là tương đương với hành động của Nga nhằm vào lưới điện Ukraine.

Cần nhớ rằng vào tháng 3/2025, Mỹ đã đình chỉ việc chuyển giao dữ liệu tình báo cho Ukraine liên quan đến các mục tiêu ở Nga.

Sau đó các đối tác châu Âu, đặc biệt là Pháp đã tuyên bố sẵn sàng chuyển giao dữ liệu tình báo của mình cho Ukraine để lấp khoảng trống mà Mỹ để lại.

Trước tình hình trên, chỉ vài ngày sau đó, tại các cuộc đàm phán ở Saudi Arabia, Mỹ và Ukraine đã đồng ý nối lại việc trao đổi dữ liệu tình báo.

Cần nhắc lại vào ngày 9/10, Bộ Tài chính Mỹ, theo lệnh của Tổng thống đã tạm thời cho phép nhập khẩu dầu diesel của Nga.

Điều này diễn ra sau khi ông Trump tuyên bố đạt được thỏa thuận xuất khẩu 4,8 triệu tấn nhiên liệu "trong thời gian ngắn". Giấy phép này có hiệu lực đến 00h01 ngày 7/4/2027.

Sau đó trong một cuộc phỏng vấn với Axios, Tổng thống Zelensky nói ông rất sửng sốt trước thỏa thuận mua dầu diesel từ Nga, mà ông gọi là "không công bằng và không trung thực", đồng thời nhận xét đây là một món quà không xứng đáng dành cho nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.