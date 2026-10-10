Tiết lộ nội dung cuộc gặp ba bên Mỹ, Ukraine và châu Âu

Ngày 9/10, các quan chức Mỹ, Ukraine và châu Âu đã gặp nhau tại Miami, bang Florida (Mỹ), nhằm thảo luận về các nỗ lực chấm dứt xung đột Nga - Ukraine trước mùa đông, trong đó có bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng và xây dựng các bảo đảm an ninh dài hạn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ở Washington, 28/2/2025.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff mô tả cuộc gặp mang tính xây dựng, tập trung vào công tác chuẩn bị cho mùa đông, bảo vệ các cơ sở năng lượng của Ukraine và duy trì hoạt động xuất khẩu ngũ cốc cũng như các đảm bảo an ninh và các thỏa thuận dài hạn nhằm ngăn ngừa xung đột trong tương lai.

Các chủ đề về tái thiết hậu chiến, phục hồi kinh tế và khả năng gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine cũng được cho là đã được đề cập.

Tham dự cuộc gặp có đại diện Mỹ, Ukraine, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Ủy ban châu Âu và nhóm E3, gồm: Pháp, Đức và Anh.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Witkoff cho biết các cuộc thảo luận đã giúp xác định những vấn đề cần tiếp tục giải quyết trước cuộc gặp tiếp theo giữa Mỹ và Nga. Tuy nhiên, ông không công bố thỏa thuận cụ thể nào đạt được tại Miami.

Phái đoàn Ukraine gồm người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Kyrylo Budanov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Rustem Umerov, cố vấn tổng thống Sergiy Kyslytsia và nghị sĩ Davyd Arakhamia.

Trước đó, ngày 8/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc đàm phán dự kiến kéo dài hai ngày, từ 9-10/10. Ông kỳ vọng sẽ nhận được báo cáo từ phái đoàn sau khi các thành viên trở về Kiev vào ngày 12/10. Tính đến thời điểm thông tin được công bố, phía Ukraine chưa đưa ra tuyên bố chính thức về kết quả cuộc gặp.

Cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga sẽ cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel cho Mỹ và thị trường toàn cầu, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Sau đó, Bộ Tài chính Mỹ cấp giấy phép tạm thời cho phép mua dầu diesel của Nga. Động thái này vấp phải sự chỉ trích từ Kiev và một số quan chức châu Âu do lo ngại Moscow có thể thu thêm nguồn thu tài chính.

Theo tờ Kyiv Independent, Nga đang tìm cách nới lỏng các lệnh trừng phạt trong khuôn khổ đàm phán về khả năng ngừng tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Moscow cũng muốn gắn một thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng với các thỏa thuận ngừng bắn ở Biển Đen.

Các cuộc đàm phán diễn ra khi Nga gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine trước mùa đông, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung điện và hệ thống sưởi ấm trên cả nước.