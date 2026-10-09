32 nước NATO họp bàn quân sự ngay tại Kiev, Nga dồn dập tập kích Ukraine

32 nước NATO tới Kiev họp quân sự

Ngày 6/10, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO Giuseppe Cavo Dragone cùng đại diện quân sự của 32 quốc gia thành viên tới Kiev, gặp Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Mykhailo Drapatyi và thảo luận về những ưu tiên quân sự của nước này.

Theo thông báo của NATO ngày 7/10, chuyến thăm nhằm tái khẳng định sự ủng hộ của liên minh đối với Ukraine, đồng thời trao đổi kinh nghiệm chiến trường để nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa hiện tại và trong tương lai.

Đây là lần đầu tiên trong 8 năm Ủy ban Quân sự NATO tổ chức cuộc họp tại Ukraine, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Cuộc họp diễn ra trong khuôn khổ Hội đồng NATO – Ukraine, với sự tham gia của các đại diện quân sự hai bên.

Đáng chú ý, chương trình làm việc không chỉ dừng ở những cuộc trao đổi cấp cao. Các đại diện quân sự NATO còn tới một số địa điểm liên quan đến phòng không, tác chiến bằng máy bay không người lái và hệ thống mặt đất không người lái để tìm hiểu cách quân đội Ukraine ứng dụng những công nghệ này trên chiến trường.

Những nội dung được thảo luận phản ánh một trong những thay đổi quan trọng của cuộc chiến kéo dài hơn 4 năm: Máy bay không người lái, khả năng đánh chặn mục tiêu trên không và việc thích ứng nhanh với công nghệ mới ngày càng có vai trò lớn trong tác chiến hiện đại.

"Chúng tôi có mặt ở đây với đầy đủ lực lượng, gửi đi một thông điệp rõ ràng: Mối quan hệ giữa NATO và Ukraine rất bền chặt và không thể phá vỡ", Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO Giuseppe Cavo Dragone phát biểu sau cuộc họp của Ủy ban Quân sự với Bộ Tham mưu Quốc phòng Ukraine.

Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO Giuseppe Cavo Dragone và các đại diện quân sự của 32 quốc gia thành viên NATO đã đến thăm Kiev vào 6/10. Ảnh: NATO

Nga dồn dập tập kích Ukraine

Trong hai ngày 7–8/10, Nga tiếp tục tiến hành các đợt tập kích nhằm vào Ukraine, gây thương vong lớn và làm gia tăng sức ép lên chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky. Các cuộc tấn công diễn ra ngay sau khi đại diện quân sự của 32 nước thành viên NATO tới Kiev họp bàn về những ưu tiên quân sự của Ukraine, trong đó có kinh nghiệm tác chiến bằng máy bay không người lái và năng lực phòng thủ.

Tại Pryluky, thuộc tỉnh Chernihiv ở miền bắc Ukraine, một tên lửa Nga đánh trúng tòa nhà chung cư cao 5 tầng trong đêm 7/10. Theo phía Ukraine, vụ tấn công khiến 22 người thiệt mạng, trong đó có trẻ em.

Sang ngày 8/10, một cuộc tập kích bằng bom lượn của Nga gần khu vực có các xe buýt tại Kramatorsk, thành phố thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine, tiếp tục gây thương vong. Reuters đưa tin vụ tấn công khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, trong bối cảnh các đợt không kích liên tiếp đặt ra thách thức lớn đối với khả năng bảo vệ dân thường của Ukraine.

Sức ép từ các cuộc tấn công cũng buộc Ukraine phải tìm cách bảo vệ những hạ tầng thiết yếu trước nguy cơ bị đánh phá. Theo Reuters ngày 9/10, nước này đang gia cố các trạm nhiên liệu bằng tường chắn và kết cấu bê tông nhằm hạn chế thiệt hại khi xảy ra tập kích. Ukrnafta, doanh nghiệp dầu khí nhà nước lớn nhất Ukraine, cho biết hơn 300 trạm nhiên liệu đã bị phá hủy trong sáu tháng trước đó.

Việc bảo vệ nguồn cung nhiên liệu càng trở nên cấp thiết khi Ukraine chuẩn bị bước vào mùa đông. Đây là thời điểm nhu cầu năng lượng tăng cao, trong khi các cơ sở cung cấp điện, nhiên liệu và hệ thống sưởi có vai trò thiết yếu đối với đời sống dân thường. Nếu những hạ tầng này tiếp tục bị gián đoạn, sức ép không chỉ dừng ở hoạt động quân sự mà còn có thể lan rộng tới sinh hoạt và sản xuất.

Trong khi Kiev cáo buộc Nga tấn công các mục tiêu dân sự thì Moscow tuyên bố các đợt tập kích nhằm vào những mục tiêu liên quan đến công nghiệp quốc phòng và cơ sở quân sự của Ukraine.

Trên chiến trường, Ukraine còn phải đối mặt với bài toán duy trì quân số ở tiền tuyến. Theo AP ngày 8/10, tình trạng thiếu binh sĩ khiến một số đơn vị gặp khó khăn trong việc thay thế những người đã chiến đấu trong thời gian dài. Máy bay không người lái giúp quân đội tăng cường khả năng trinh sát, xác định mục tiêu và tiến hành các cuộc tấn công, nhưng không thể thay thế hoàn toàn bộ binh trong nhiệm vụ giữ trận địa.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Zelensky tiếp tục kêu gọi Mỹ và các đối tác châu Âu gia tăng sức ép lên Moscow, đồng thời hỗ trợ thêm các năng lực phòng thủ cho Ukraine. Ông cũng cho biết phái đoàn đàm phán của Kiev dự kiến tới Mỹ trong hai ngày 9–10/10 để trao đổi với phía Washington. Ukraine đang tìm cách duy trì sự hỗ trợ của các đồng minh trong khi phải ứng phó đồng thời với sức ép trên tiền tuyến, các cuộc không kích và nguy cơ hạ tầng thiết yếu bị tổn hại trong mùa đông.