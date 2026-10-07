Một kế hoạch vốn chỉ được thảo luận ở cấp NATO cao nhất: 'Học thuyết Chiến thắng' để đối phó Nga có gì?

Kênh TVP World (Ba Lan) ngày 7/10 đưa tin, một lãnh đạo quân sự hàng đầu của NATO tại châu Âu chuẩn bị công bố "Học thuyết Chiến thắng" tại Ba Lan; đây là chiến lược vạch ra cách thức liên minh này có thể đẩy lùi và cuối cùng đánh bại một cuộc tấn công (có thể xảy ra) của Nga nhắm vào sườn phía đông của NATO.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz phát biểu với hãng tin nhà nước Ba Lan (PAP) vào ngày 6/10 rằng Tướng Alexus Grynkewich - Tư lệnh Tối cao Lực lượng Đồng minh NATO tại Châu Âu (SACEUR) - sẽ lần đầu công bố kế hoạch này trong chuyến thăm Warsaw vào tuần tới.

Tướng Alexus Grynkewich - Tư lệnh Tối cao Lực lượng Đồng minh NATO tại Châu Âu (SACEUR) - sẽ trình bày "Học thuyết Chiến thắng" vào tuần tới tại Warsaw, Ba Lan. Ảnh: Getty Images

TVP World trích dẫn các nguồn tin từ truyền thông Mỹ cho biết, "Học thuyết Chiến thắng" đúc kết nhiều bài học từ cuộc xung đột tại Ukraine, nơi các loại máy bay không người lái (UAV) giá rẻ và công nghệ phát triển nhanh chóng đã làm thay đổi cục diện chiến trường, đồng thời bộc lộ những hạn chế của các lực lượng vốn được xây dựng dựa trên các loại vũ khí thông thường đắt tiền hơn.

Theo một phiên bản không mật của tài liệu nêu trên mà truyền thông Mỹ tiếp cận được, NATO sẽ tìm cách ngăn chặn một cuộc xâm nhập của Nga bằng cách sử dụng lực lượng bộ binh được hỗ trợ bởi UAV giá rẻ, các hệ thống có ít nhân sự vận hành và công nghệ nhắm mục tiêu tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Một khi đã giành được quyền tự do cơ động, các lực lượng của liên minh sẽ tìm cách nhanh chóng phá hủy hệ thống chỉ huy và kiểm soát của Nga, qua đó giáng một đòn nhanh chóng và áp đảo khiến đối phương thất bại.

Tướng Grynkewich dự kiến sẽ trình bày "Học thuyết Chiến thắng" tại Diễn đàn An ninh Warsaw - một hội nghị thường niên quy tụ các quan chức cấp cao về chính trị, quân sự và an ninh - diễn ra tại thủ đô của Ba Lan vào ngày 12-13/10.

Nước chủ nhà Ba Lan cho biết học thuyết này trước đây chỉ được thảo luận ở cấp cao nhất trong giới lãnh đạo quân sự của NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosiniak-Kamysz chia sẻ với PAP rằng ông đã xem qua các đề xuất của Tướng Grynkewich và đánh giá rất cao công trình của vị tướng người Mỹ này.

'Duy trì lợi thế của NATO'

Đại tá Martin O'Donnell - người phát ngôn của Tướng Grynkewich - chia sẻ trên truyền thông Mỹ rằng: "'Học thuyết Chiến thắng' của Tư lệnh Tối cao Lực lượng Đồng minh NATO tại Châu Âu rất đơn giản: duy trì lợi thế của NATO."

"Trong bối cảnh an ninh toàn cầu đầy biến động và phức tạp, chúng ta [NATO] cần tạo dựng các điều kiện ngay từ bây giờ để răn đe hành động gây hấn, và nếu cần thiết, giành chiến thắng trong trường hợp bị tấn công", ông O'Donnell nói.

Theo truyền thông Mỹ, học thuyết này cũng bao gồm các biện pháp đối phó với những cuộc tấn công hỗn hợp (hybrid attacks) - các hành động chưa đến mức công khai gây chiến - trong đó NATO nỗ lực thể hiện sự sẵn sàng cao độ nhằm thuyết phục đối thủ tiềm tàng rằng mọi hành động gây hấn đều sẽ thất bại.

Ba Lan là địa điểm quan trọng được chọn để công bố "Học thuyết Chiến thắng". Là quốc gia thuộc sườn phía đông của NATO, Ba Lan có biên giới giáp Ukraine và Belarus, đồng thời có đường biên giới trên đất liền dài 210 km giáp với Kaliningrad - vùng lãnh thổ tách rời của Nga vốn được quân sự hóa mạnh mẽ - khiến Ba Lan dễ bị tổn thương trước bất kỳ hành động gây hấn nào từ Moscow.

"Học thuyết Chiến thắng" bao gồm các phương án phản ứng của NATO trước một cuộc xâm nhập tiềm tàng của Nga vào lãnh thổ của liên minh. Ảnh: Getty Images

Căng thẳng tại sườn đông NATO

Theo TVP World, "Học thuyết Chiến thắng" được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Nga và NATO, hơn bốn năm sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

NATO cáo buộc rằng các hành động thù địch của Nga nhắm vào các thành viên và đối tác của liên minh (bao gồm vi phạm không phận, tấn công mạng và các hành vi phá hoại) đang gia tăng về tần suất.

Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Mark Rutte hồi tuần trước khẳng định "không có mối đe dọa tức thời" nào đối với lãnh thổ của liên minh, đồng thời cho biết thêm rằng NATO sẽ phát hiện và phản ứng trước bất kỳ động thái tăng cường quân sự nào của Nga.

Dù vậy, liên minh này vẫn không ngừng củng cố hệ thống phòng thủ ở sườn phía đông kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ; trong đó, Ba Lan là một trong chín quốc gia hiện đang tiếp nhận các nhóm tác chiến đa quốc gia.

NATO cũng đã thông qua những kế hoạch phòng thủ được đánh giá là toàn diện và chi tiết nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh.