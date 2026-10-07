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Xe hai bánh điện tại 1 quốc gia châu Á tăng 62%, 9 tháng đã vượt lượng đăng ký cả năm 2025

| | Tài chính quốc tế

Xe hai bánh điện tại 1 quốc gia châu Á tăng 62%, 9 tháng đã vượt lượng đăng ký cả năm 2025

Hơn 1,56 triệu xe hai bánh điện được đăng ký tại Ấn Độ trong 9 tháng đầu năm 2026, cho thấy tốc độ chuyển đổi sang phương tiện xanh đang tăng nhanh tại một trong những thị trường xe lớn nhất thế giới.

Thị trường xe hai bánh điện tại Ấn Độ đang tăng trưởng mạnh. Chỉ sau 9 tháng đầu năm 2026, lượng xe đăng ký mới đã vượt kết quả của cả năm trước.

Theo dữ liệu đăng ký phương tiện Vahan được Economic Times dẫn lại, 1,561 triệu xe hai bánh điện đã được đăng ký tại Ấn Độ từ tháng 1 đến hết tháng 9/2026. Con số này tăng khoảng 62% so với 961.000 xe cùng kỳ năm 2025, đồng thời đã vượt tổng lượng xe hai bánh điện được đăng ký trong cả năm ngoái.

Riêng tháng 9, thị trường ghi nhận khoảng 197.000 xe, tăng 7,7% so với tháng trước. Diễn biến này cho thấy nhu cầu không chỉ duy trì ở mức cao mà còn tiếp tục tăng vào cuối quý III.

Kết quả trên đặc biệt đáng chú ý bởi xe hai bánh vốn đóng vai trò quan trọng trong giao thông hằng ngày tại Ấn Độ. Khi lượng đăng ký xe điện tăng nhanh, quá trình điện hóa tại nước này đang mở rộng từ ô tô sang những phương tiện phục vụ nhu cầu di chuyển phổ biến hơn.

Đà tăng trưởng cũng khiến thị trường Ấn Độ trở thành điểm đến ngày càng đáng chú ý với các doanh nghiệp xe điện quốc tế. Trong số đó có VinFast. Cuối năm 2025, hãng xe điện Việt Nam và chính quyền bang Tamil Nadu ký biên bản ghi nhớ về việc bố trí thêm khoảng 200 ha đất liền kề nhà máy hiện tại ở Thoothukudi, tạo điều kiện để VinFast mở rộng danh mục từ ô tô điện sang xe buýt điện, xe máy điện và hạ tầng sạc. Động thái này cho thấy doanh nghiệp Việt Nam đang chuẩn bị để tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái giao thông điện tại Ấn Độ, trong đó thị trường xe hai bánh đang tăng trưởng nhanh.

Trong năm 2026, VinFast cũng đã triển khai chương trình hỗ trợ chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện tại Ấn Độ. Theo công bố của hãng hồi tháng 3, khách hàng chuyển từ xe xăng cũ sang xe máy điện VinFast được hưởng thêm mức ưu đãi 5% trong thời gian chương trình diễn ra.

Với quy mô hơn 1,56 triệu xe chỉ sau 9 tháng, thị trường xe hai bánh điện Ấn Độ đang bước sang một giai đoạn mới về lượng. Việc kết quả của cả năm 2025 bị vượt qua khi năm 2026 vẫn còn một quý cho thấy tốc độ điện hóa phương tiện hai bánh tại quốc gia Nam Á này đang diễn ra nhanh hơn đáng kể so với một năm trước.

Nếu đà tăng được duy trì trong những tháng cuối năm, 2026 nhiều khả năng sẽ tiếp tục nới rộng khoảng cách so với kỷ lục của năm trước, trong bối cảnh cả các hãng nội địa lẫn doanh nghiệp quốc tế đang tăng đầu tư để giành vị trí trên thị trường xe điện Ấn Độ.

Khánh Linh

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