Indonesia: Hai người Việt Nam bị bắt vì buôn lậu gần 3.400 con chim

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Hai nghi phạm, được xác định danh tính là LVT và LM, đã bị bắt giữ trong một cuộc đột kích vào tuần trước tại một nhà kho ở làng Kepatihan, huyện Sidoarjo.

Setyo Kusheriatno, người đứng đầu bộ phận điều tra tội phạm đặc biệt thuộc Cơ quan Điều tra Hình sự của Cảnh sát Quốc gia Indonesia, cho biết hai nghi phạm này hành động theo chỉ đạo của một công dân Việt Nam khác, được xác định là ALY.

"Nhiệm vụ của họ là trông coi nhà kho, kiểm tra chim, ghi lại số lượng chim sống và chết, cũng như cho chim ăn và uống nước," ông Setyo nói.

"Số chim này được đưa từ nước ngoài vào mà không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không đi qua các cửa khẩu quy định và không được khai báo hay bàn giao cho cơ quan kiểm dịch”.

Theo ông Setyo, số chim bị thu giữ thuộc ba loài phổ biến: Khướu, họa mi và sáo. Trong tổng số 3.394 con chim tại nhà kho, có 3.233 con còn sống và 161 con đã chết.

Trên thị trường Indonesia, những loài chim này có giá bán từ 1,5 triệu đến 3 triệu Rupiah/con, đưa tổng giá trị ước tính của lô hàng lậu này vào khoảng từ 4,8 tỷ đến 9,6 tỷ Rupiah (khoảng 6,9 tỷ đến 13,9 tỷ đồng)

Ông Setyo cho biết các điều tra viên đã thẩm vấn 14 nhân chứng, bao gồm quản lý nhà kho và các công nhân làm việc tại đây.

"Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Chúng tôi đang tiến hành các bước xác minh thêm để truy xuất nguồn gốc số chim, làm rõ mạng lưới cung cấp và xác định các đầu mối tiêu thụ tại Indonesia”, ông Setyo nói.

Hai nghi phạm đã bị buộc tội theo Điều 33 của Luật Kiểm dịch Động vật, Cá và Thực vật năm 2019. Mức án tối đa cho hành vi này là 10 năm tù giam và phạt tiền lên tới 10 tỷ Rupiah.

Rosek Nursahid, người sáng lập tổ chức bảo tồn động vật hoang dã ProFauna Indonesia, cho biết tình trạng nhập khẩu trái phép các loài chim từ những quốc gia láng giềng như Việt Nam và Malaysia xuất phát từ sự suy giảm nghiêm trọng các quần thể chim hoang dã tại Indonesia sau nhiều thập kỷ bị săn bắt quá mức.

Do nhu cầu trong nước vẫn ở mức cao từ giới nuôi chim, người nhân giống và những người đam mê các cuộc thi chim hót, các đường dây buôn bán đang tìm nguồn cung từ nước ngoài để bù đắp sự thiếu hụt này.

Nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu, ông Rosek kêu gọi chính phủ Indonesia ban hành quy định bảo vệ toàn diện cho tất cả các loài chim hoang dã sinh sống trong các khu bảo tồn rừng.

ProFauna cũng cảnh báo về việc thả những con chim bị tịch thu vào các khu rừng của Indonesia, lưu ý rằng các cá thể chim từ nước ngoài có nguy cơ mang theo mầm bệnh lạ, gây xáo trộn hệ sinh thái bản địa và khó có thể sống sót nếu không trải qua quá trình phục hồi chức năng kéo dài.