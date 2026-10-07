Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nguyên do Mexico tạm ngừng vận chuyển nhiên liệu sang Cuba?

| | Tài chính quốc tế

Nguồn tin TASS cho biết, Tập đoàn dầu khí quốc doanh Mexico Pemex đã hoàn toàn ngừng vận chuyển nhiên liệu sang Cuba trong quý III năm nay.

Đoàn xe chở nhiên liệu của Mexico trong một chuyến đến Cuba.

Theo báo cáo mà Pemex đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, công ty con của tập đoàn này, Servicios Logisticos y Recursos Estrategicos, không thực hiện bất kỳ chuyến hàng nào đến Cuba trong quý III năm 2026.

Điều này diễn ra sau sự sụt giảm mạnh về xuất khẩu trong nửa đầu năm, khi lượng hàng xuất khẩu trung bình chỉ đạt 900 thùng mỗi ngày.

Các số liệu này cho thấy sự tương phản rõ rệt so với những năm trước.

Cuba nhận được 19.200 thùng dầu mỗi ngày từ Mexico trong nửa đầu năm 2024, và 19.600 thùng mỗi ngày trong cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên, trong nửa đầu năm 2026, con số này đã giảm xuống chỉ còn 900 thùng mỗi ngày.

Theo tờ El Universal, sự sụt giảm này phản ánh những nỗ lực nhằm tránh lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào các quốc gia và công ty cung cấp dầu thô cho Cuba.

Theo TASS

Theo Hoàng Vân

Giáo dục và thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hơn 5.700 ngôi nhà bị thu hồi trong 1 tháng, 40.277 BĐS khác chuẩn bị chịu cảnh tương tự: Chuyện gì xảy ra tại nền kinh tế số 1 thế giới?

Hơn 5.700 ngôi nhà bị thu hồi trong 1 tháng, 40.277 BĐS khác chuẩn bị chịu cảnh tương tự: Chuyện gì xảy ra tại nền kinh tế số 1 thế giới? Nổi bật

Phát hiện máy bay không người lái tàng hình liên tục di chuyển ở láng giềng Việt Nam với tốc độ hơn 1.000km/h, chiến hạm 40.000 tấn chờ ngày tiếp nhận

Phát hiện máy bay không người lái tàng hình liên tục di chuyển ở láng giềng Việt Nam với tốc độ hơn 1.000km/h, chiến hạm 40.000 tấn chờ ngày tiếp nhận Nổi bật

Indonesia: Hai người Việt Nam bị bắt vì buôn lậu gần 3.400 con chim

Indonesia: Hai người Việt Nam bị bắt vì buôn lậu gần 3.400 con chim

16:48 , 07/10/2026
Đi vào rừng, người dân phát hiện loài vật quý hiếm chưa từng được biết đến

Đi vào rừng, người dân phát hiện loài vật quý hiếm chưa từng được biết đến

16:38 , 07/10/2026
Xe hai bánh điện tại 1 quốc gia châu Á tăng 62%, 9 tháng đã vượt lượng đăng ký cả năm 2025

Xe hai bánh điện tại 1 quốc gia châu Á tăng 62%, 9 tháng đã vượt lượng đăng ký cả năm 2025

16:05 , 07/10/2026
Tốc độ của 'Starlink phiên bản Nga' đã được tiết lộ

Tốc độ của 'Starlink phiên bản Nga' đã được tiết lộ

15:47 , 07/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên