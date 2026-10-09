Tàu rà phá thủy lôi lớp Alexandrite thứ 12 được hạ thủy cho Hải quân Nga

Theo bộ phận báo chí của Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất (USC), đây là chiếc tàu rà phá thủy lôi lớp Alexandrite thứ 12, thuộc Dự án 12700 được chế tạo dành cho Hải quân Nga.

Tàu quét thủy lôi Semen Agafonov được khởi công đóng mới vào tháng 1/2024. Con tàu được đặt tên theo một vị chỉ huy Liên Xô từng phục vụ trong đơn vị trinh sát của Hạm đội phương Bắc trong Thế chiến II.

Dự án 12700 được phát triển bởi Cục Thiết kế Almaz nhằm tìm kiếm và phá hủy thủy lôi trong vùng biển gần bờ, xung quanh các căn cứ hải quân.

Những tàu loại này được trang bị trạm định vị thủy âm đặt trên boong, cũng như trên các phương tiện dưới nước được điều khiển từ xa hoặc có khả năng tự hành.

Bên cạnh đó, lớp tàu quét thủy lôi thuộc dự án này cũng có thể sử dụng phương pháp rà phá truyền thống bằng lưới kéo. Một đặc điểm nổi bật của lớp Alexandrite đó là thân tàu được làm bằng sợi thủy tinh nguyên khối nhằm tránh kích hoạt thủy lôi từ trường.

Việc sử dụng vật liệu composite đảm bảo tuổi thọ cao, trọng lượng nhẹ và khả năng sống sót cao hơn trong quá trình dò ​​tìm.

Các đặc tính kỹ thuật chính của Dự án 12700 lớp Alexandrite bao gồm: Lượng giãn nước - 890 tấn; Chiều dài - 61m; Chiều rộng - 10m; Tốc độ tối đa - 16,5 hải lý/giờ; Thủy thủ đoàn - 40 người.

Lễ hạ thủy tàu quét thủy lôi Semen Agafonov thuộc Dự án 12700 "Alexandrite".

Trước đó vào tháng 12/2025, chiếc tàu quét thủy lôi thứ 11 thuộc cùng dự án mang tên Dmitry Lysov đã được hạ thủy tại St. Petersburg.

Con tàu được đặt tên theo Trung tá Hải quân Dmitry Lysov, một cựu chiến binh Thế chiến II, người chỉ huy tàu quét mìn T-120 và đảm bảo an ninh cho các đoàn tàu vận tải ở Bắc Cực.

Tới ngày 24/4 năm nay, chiếc tàu quét thủy lôi thứ 16 thuộc Dự án 12700 đã được khởi công đóng.