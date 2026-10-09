Ông Trump ví Elon Musk như “Thomas Edison thời hiện đại”

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi Elon Musk là “Thomas Edison thời hiện đại” khi vinh danh tỷ phú công nghệ cùng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu tại lễ trao các giải thưởng khoa học và công nghệ ở Washington ngày 8/10.

Tại sự kiện, ông Trump dành những lời ca ngợi đặc biệt cho Musk, CEO của Tesla và lãnh đạo SpaceX. Tổng thống Mỹ giới thiệu ông là một ông trùm công nghiệp, một kỹ sư tài năng và một trong những nhà sáng lập công nghệ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Tỷ phú Elon Musk nhận Huân chương Khoa học Quốc gia từ Tổng thống Donald Trump ngày 8/10/2026 (Ảnh: Getty Images)

“Ít người Mỹ nào trong lịch sử đã làm được nhiều hơn Elon để thúc đẩy lợi ích quốc gia của Mỹ”, ông Trump phát biểu khi vinh danh tỷ phú này.

Ngoài Musk, danh sách những người được trao Huân chương Khoa học Quốc gia còn có Sergey Brin, đồng sáng lập Google; Jensen Huang, CEO Nvidia; và Lisa Su, CEO Advanced Micro Devices (AMD). Trong khi đó, CEO Dell Michael Dell và CEO Microsoft Satya Nadella được trao Huân chương Công nghệ và Đổi mới Quốc gia.

Dàn lãnh đạo công nghệ hàng đầu lắng nghe Tổng thống Donald Trump phát biểu tại hội nghị ở Washington ngày 8/10/2026 (Ảnh: Getty Images)

Lễ trao giải diễn ra trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh mang tên “Khoa học: Một Kỷ nguyên Vàng mới” tại Viện Hòa bình ở Washington. Sự kiện nằm trong nỗ lực thúc đẩy khoa học và công nghệ của chính quyền Trump, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động nghiên cứu và phát triển kinh tế.

Theo Nhà Trắng, hội nghị được lấy cảm hứng từ báo cáo công bố hồi tháng 7 của Michael Kratsios, Giám đốc Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng. Báo cáo đề xuất hệ thống nghiên cứu của Mỹ cần chú trọng hơn đến các nhà khoa học cá nhân, đồng thời chuẩn bị cho hoạt động nghiên cứu của chính phủ liên bang trước những thay đổi do AI mang lại.

Trước lễ trao giải khoảng một tuần, ông Trump đã triệu tập các lãnh đạo công nghệ, trong đó có Musk và Jensen Huang, tới Nhà Trắng để ký một thỏa thuận về phát triển AI an toàn.

Thỏa thuận được mô tả là cam kết “ràng buộc về mặt đạo đức”, yêu cầu các doanh nghiệp thiết lập quy trình và cơ chế kiểm soát nội bộ đủ mạnh để bảo đảm công nghệ hoạt động theo đúng mục đích. Đây là một phần trong cách tiếp cận của chính quyền Trump đối với lĩnh vực AI.

Ông Trump cho rằng các công ty công nghệ nên chủ động kiểm soát hoạt động phát triển và ứng dụng công nghệ của mình. Quan điểm này khác với lời kêu gọi thận trọng từ một số lãnh đạo trong ngành và các nhà nghiên cứu, những người đề cập đến các rủi ro có thể phát sinh khi AI phát triển nhanh chóng.

Việc các lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ được vinh danh diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ thúc đẩy phát triển khoa học, đồng thời đặt AI vào vị trí quan trọng trong định hướng nghiên cứu quốc gia. Sự kiện cũng cho thấy vai trò ngày càng nổi bật của các doanh nghiệp công nghệ lớn trong những cuộc thảo luận về tương lai khoa học và công nghệ tại Mỹ.

Đáng chú ý, gia đình ông Trump cũng có mối liên hệ với lịch sử các giải thưởng khoa học quốc gia. Theo Quỹ Huy chương Khoa học và Công nghệ Quốc gia, John G. Trump, chú của Tổng thống Donald Trump, được Tổng thống Ronald Reagan truy tặng Huân chương Khoa học Quốc gia năm 1983 nhờ những đóng góp trong việc phát triển máy móc và phương pháp ứng dụng bức xạ ion hóa vào y học, công nghiệp và vật lý nguyên tử.