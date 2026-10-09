Công ty mẹ Uniqlo lãi 10 triệu USD mỗi ngày, lập kỷ lục chưa từng có

Fast Retailing, công ty mẹ của Uniqlo, vừa khép lại năm tài chính 2026 với kết quả kỷ lục. Theo công bố ngày 8/10, tập đoàn Nhật Bản đạt doanh thu 3.963,3 tỷ yen, tăng 16,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt 542,5 tỷ yen, tăng 25,3% và là mức cao nhất từ trước tới nay. Đây cũng là năm thứ năm liên tiếp Fast Retailing lập kỷ lục lợi nhuận. Tính bình quân, Fast Retailing kiếm khoảng 1,49 tỷ yen lợi nhuận ròng mỗi ngày, tương đương xấp xỉ 10 triệu USD/ngày.

Đáng chú ý hơn là khả năng sinh lời của một doanh nghiệp chủ yếu bán quần áo đại chúng. Fast Retailing báo lợi nhuận hoạt động 743,13 tỷ yen, tăng khoảng 32% so với năm trước. So với mức doanh thu gần 4.000 tỷ yen, biên lợi nhuận hoạt động vào khoảng 18,7%, tức gần 19%. Đây là con số đáng chú ý trong ngành thời trang đại chúng, nơi phần lớn doanh nghiệp phải đối mặt với chi phí thuê mặt bằng, logistics, tồn kho và nguy cơ giảm giá hàng hóa khi xu hướng thay đổi.

Động lực lớn nhất tiếp tục đến từ Uniqlo. Riêng mảng Uniqlo International đạt doanh thu 2.411,1 tỷ yen, tăng 26,2%; lợi nhuận kinh doanh đạt 439,8 tỷ yen, tăng tới 44,1%. Các thị trường Hàn Quốc, Đông Nam Á, Ấn Độ - Australia, Bắc Mỹ và châu Âu đều ghi nhận tăng trưởng hai chữ số về doanh thu và lợi nhuận tính theo nội tệ.

Một bước ngoặt đáng chú ý cũng xuất hiện trong năm nay. Doanh thu tại Bắc Mỹ và châu Âu lần đầu vượt Trung đại lục, đưa hai khu vực phương Tây trở thành thị trường quốc tế lớn hơn Trung Quốc của Fast Retailing. Bắc Mỹ và châu Âu mang về tổng cộng khoảng 877,6 tỷ yen, so với khoảng 724 tỷ yen tại Trung Quốc đại lục. Sự dịch chuyển này giúp Fast Retailing giảm bớt phụ thuộc vào Trung Quốc trong bối cảnh tiêu dùng tại thị trường này yếu đi và cạnh tranh gay gắt hơn.

Ngay tại Nhật Bản, Uniqlo cũng tiếp tục lập kỷ lục. Doanh thu FY2026 đạt 1.084,8 tỷ yen, tăng 5,7%, còn lợi nhuận kinh doanh đạt 196 tỷ yen.

Điểm khác biệt của Uniqlo nằm ở mô hình kinh doanh. Thay vì liên tục tung ra số lượng lớn mẫu mã theo xu hướng ngắn hạn, Uniqlo tập trung vào các dòng sản phẩm cơ bản, dễ mặc và có vòng đời dài như áo thun, áo giữ nhiệt, quần jeans hay áo khoác nhẹ. Fast Retailing cũng hưởng lợi từ mô hình kiểm soát chặt từ khâu sản xuất tới bán hàng, cùng việc tập trung vào các sản phẩm tối giản, ít phụ thuộc mùa vụ và đầu tư vào công nghệ vật liệu.

Điều này giúp hãng giải một trong những bài toán khó nhất của bán lẻ thời trang: Tồn kho. Với ngành thời trang, sản phẩm không bán được đúng mùa có thể nhanh chóng trở thành hàng phải giảm giá. Giá bán càng bị hạ, lợi nhuận càng bị bào mòn. Uniqlo lại cố gắng kéo dài vòng đời sản phẩm và điều chỉnh sản xuất, phân phối sát với nhu cầu từng thị trường. Đây là một trong những lý do Fast Retailing có thể duy trì biên lợi nhuận ở mức cao hơn nhiều doanh nghiệp bán lẻ thông thường.

Chính Fast Retailing cũng cho biết việc phối hợp tốt hơn giữa sản phẩm, cách trưng bày cửa hàng và truyền thông với khách hàng đã giúp doanh số Uniqlo tăng trên toàn bộ các khu vực trong năm tài chính vừa qua.

Uniqlo bắt đầu từ một cửa hàng tại Hiroshima năm 1984. Hơn bốn thập kỷ sau, thương hiệu này đã có trên 2.500 cửa hàng trên toàn cầu. Fast Retailing hiện cũng đang ở vị thế có thể vượt H&M về doanh thu hàng năm. Trên thực tế, doanh thu Fast Retailing năm vừa qua đạt khoảng 25 tỷ USD, trong khi doanh thu ước tính của H&M khoảng 22,2 tỷ USD.

Tuy nhiên, mục tiêu của nhà sáng lập Tadashi Yanai còn xa hơn. Ông tiếp tục nhắc lại tham vọng đưa Fast Retailing lên mức 10.000 tỷ yen doanh thu mỗi năm, đồng thời cạnh tranh vị trí số một thế giới trong nhóm thời trang đại chúng với Inditex, công ty mẹ của Zara. Cho năm tài chính tiếp theo, Fast Retailing dự kiến doanh thu tăng lên khoảng 4.450 tỷ yen, còn lợi nhuận ròng có thể đạt 560 tỷ yen.



Theo: Nikkei, Financial Times