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Bangkok ngập rác sau lũ, riêng một khu dân cư phát sinh 800 tấn trong ngày

| | Tài chính quốc tế

Sau khi nước lũ rút, khu nhà ở Rom Klao, quận Lat Krabang, Bangkok (Thái Lan) ghi nhận lượng rác tồn đọng lên tới 800 tấn chỉ trong ngày 7/10, tương đương trọng lượng của 160 con voi trưởng thành.

Ngày 8/10, truyền thông Thái Lan dẫn thông tin từ chính quyền Bangkok cho biết, lượng rác tồn đọng tại khu nhà ở Rom Klao, quận Lat Krabang, tăng mạnh sau đợt ngập lụt vừa qua. Riêng ngày 7/10, khu vực này ghi nhận tới 800 tấn rác, tương đương 800.000 kg.

Để hình dung quy mô lượng rác, chính quyền Bangkok so sánh con số này với trọng lượng của 160 con voi trưởng thành hoặc 80 xe buýt của thành phố. Khối lượng rác cũng gần tương đương tổng trọng lượng của 4 máy bay Boeing 747 khi không chở hành khách và hàng hóa.

Bangkok ngập rác sau lũ, riêng một khu dân cư phát sinh 800 tấn trong ngày- Ảnh 1.

Bangkok ngập rác sau lũ, riêng một khu dân cư phát sinh 800 tấn trong ngày- Ảnh 2.

Bangkok ngập rác sau lũ, riêng một khu dân cư phát sinh 800 tấn trong ngày- Ảnh 3.

Ảnh: Matichon

Nếu tính trung bình mỗi người thải ra 1 kg rác mỗi ngày, lượng rác nói trên tương đương lượng rác do 800.000 người thải ra trong một ngày.

Trước tình trạng này, lực lượng chức năng từ nhiều đơn vị đang được huy động để đẩy nhanh việc thu gom, vận chuyển rác ra khỏi khu dân cư, nhằm sớm khôi phục vệ sinh môi trường.

Tuy nhiên, do lượng rác quá lớn, việc xử lý tại một số địa điểm có thể cần thêm thời gian. Chính quyền Bangkok cho biết hiểu những khó khăn mà người dân đang phải đối mặt và đang nỗ lực triển khai các biện pháp xử lý với cường độ cao nhất.

Cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân tập kết rác tại các điểm tập kết quy định hoặc khu vực đầu ngõ để thuận tiện cho lực lượng vệ sinh tiếp cận, thu gom nhanh chóng hơn.

Chính quyền Bangkok gửi lời xin lỗi người dân vì những bất tiện phát sinh, đồng thời cảm ơn cộng đồng đã kiên nhẫn và phối hợp trong quá trình dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau ngập lụt.

Theo Phạm Trang

Đời sống pháp luật

Từ Khóa:
Bangkok, Rác

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