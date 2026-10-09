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Thủ đô Kiev của Ukraine chìm trong bóng tối 3 ngày liên tiếp

| | Tài chính quốc tế

Thủ đô Kiev của Ukraine đã chìm trong bóng tối 3 ngày liên tiếp do mất điện, sau sự cố hư hỏng tại một cơ sở điện lực quan trọng.

Thủ đô Kiev của Ukraine chìm trong bóng tối 3 ngày liên tiếp- Ảnh 1.

Thủ đô Kiev của Ukraine chìm trong bóng tối do mất điện vào tối 8/10/2026.

Một số khu phố ở Kiev nằm bên bờ phải sông Dnieper cũng như một số quận huyện ở vùng Kiev đã bị mất điện, và phải thực hiện lịch cắt điện khẩn cấp, theo báo cáo của công ty năng lượng DTEK của Ukraine.

Công ty lưu ý, các đợt cắt điện theo lịch trình không áp dụng trong trường hợp mất điện khẩn cấp.

Trước đó, hãng tin Strana đưa tin, tình trạng mất điện ở Kiev đang xảy ra ngoài khung giờ đã định.

Theo thông báo của công ty Kievpastrans, hệ thống giao thông công cộng đã ngừng hoạt động tại 3 khu phố ở Kiev do mất điện.

Do tình trạng mất điện, dịch vụ tàu điện ngầm trên cả ba tuyến của Kiev đã tạm thời ngừng hoạt động, và đèn tại một số nhà ga đã bị tắt.

Hình ảnh và video được đăng tải trên mạng xã hội và các kênh Telegram cho thấy, mọi người đang tìm cách thoát khỏi các ga tàu điện ngầm bằng cách đi vào những thang cuốn đã ngừng hoạt động.

Theo Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Denis Shmygal, một cơ sở năng lượng quan trọng ở thủ đô Kiev đã bị hư hại, dẫn đến gián đoạn nguồn cung cấp điện.

Đây là đêm thứ 3 liên tiếp Kiev trải qua tình trạng mất điện hoàn toàn.

Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko đã khuyên người dân thành phố có bạn bè hoặc người thân ở ngoài thủ đô nên rời đi, do các vấn đề về cơ sở hạ tầng.

Tuy nhiên, thị trưởng không có ý định ra lệnh sơ tán toàn bộ.

Theo TASS

Theo Hoàng Vân

Giáo dục thời đại

Từ Khóa:
Ukraine, nga

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