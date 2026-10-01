TOS-1 nã trúng điểm tập kết quân Ukraine, sóng xung kích lan rộng - Chiến thuật Armageddon khiến Kiev tê liệt 24h

TOS-1 Solntsepek nã trúng điểm tập kết quân Ukraine, sóng xung kích lan rộng

Theo Military Watch Magazine (MWM), quân đội Nga sử dụng hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1 Solntsepek tấn công nơi tập trung các đơn vị Ukraine tại khu vực Krasny Liman, sóng xung kích lan rộng.

Đòn đánh do cụm quân phía Tây thực hiện, nhằm phá vỡ kế hoạch luân chuyển binh sĩ và chuẩn bị phản công của phía Ukraine.

MWM dẫn lời chỉ huy một nhóm đặc nhiệm thuộc đơn vị phòng hóa, sinh học và phóng xạ của Tập đoàn quân binh chủng hợp thành số 25:

"Chúng tôi nhận được lệnh loại bỏ binh lực Ukraine tại khu vực Krasny Liman. Quân đội Ukraine đang chuẩn bị luân chuyển binh sĩ hoặc có thể tiến hành phản công. Chúng tôi triển khai chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ mà chỉ cần điều chỉnh rất ít và đạt kết quả xuất sắc."

Nga triển khai TOS-1 đánh trúng điểm tập kết quân của Ukraine. Ảnh: BI

Theo người chỉ huy, mục tiêu chính của Solntsepek gồm các điểm đóng quân tạm thời, trạm điều khiển máy bay không người lái và nơi tập trung binh lực. Quân đội Nga sử dụng hệ thống này để đánh những vị trí kiên cố, đặc biệt tại các khu vực lực lượng phòng thủ được che chắn kỹ.

Đạn nhiệt áp tạo ra sức nóng cùng sóng xung kích áp suất cao lan rộng quanh khu vực phát nổ. Tác động của vụ nổ đặc biệt nguy hiểm trong công sự và không gian kín. Đây là đặc tính được MWM nhấn mạnh khi đề cập vai trò của các hệ thống TOS trên chiến trường Ukraine.

Khi xe vào trận địa, các đơn vị tác chiến điện tử và phòng không được triển khai bảo vệ. Người chỉ huy giải thích rằng biện pháp này cần thiết do tầm bắn tương đối ngắn của hệ thống, đồng thời TOS là mục tiêu được quân đội Ukraine ưu tiên tấn công.

Bên cạnh TOS-1A đặt trên khung gầm xe tăng T-72, MWM đề cập phiên bản bánh lốp TOS-2, được giới thiệu năm 2020. Theo những nguồn tin tạp chí dẫn lại, hệ thống này đang đảm nhận vai trò yểm trợ hỏa lực ngày càng đáng chú ý.

Một đại diện tập đoàn Rostec nhận định rằng sau một loạt bắn hiệu quả, lực lượng phòng thủ trong khu vực có thể không còn khả năng kháng cự, giúp giảm nhiệm vụ của nhóm xung kích. Thông tin về trận đánh tại Krasny Liman không nêu con số thương vong cụ thể.

Nga tấn công tàu chở hàng quân sự của Kiev

Trong khi hỏa lực nhiệt áp đánh vào điểm tập kết gần tiền tuyến, Nga đồng thời tấn công những tuyến vận chuyển hàng hóa phục vụ quân đội Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này tiến hành các cuộc tấn công ban đêm bằng máy bay không người lái vào hạ tầng cảng Ukraine và những tàu biển phục vụ hoạt động của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Theo thông báo, một tàu chở hàng khô bị đánh trúng tại cảng Nikolaev, thuộc tỉnh cùng tên.

Chiến thuật mang dấu ấn "Tướng Armageddon" khiến Kiev tê liệt 24h. Ảnh: TST

"Cuộc tấn công đã đánh trúng một tàu chở hàng khô vừa vận chuyển hàng quân sự đến cảng Nikolaev", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Thông tin được công bố không nêu tên tàu, quốc tịch, loại hàng quân sự hoặc mức độ thiệt hại.

Một ngày trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo tấn công một tàu chở hàng khô đang trên đường tới cảng Chernomorsk. Theo bộ này, tàu vận chuyển hàng phục vụ việc bảo đảm hậu cần cho quân đội Ukraine và bị đánh khi đang di chuyển trên biển.

Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần nhấn mạnh rằng các đòn đánh chỉ nhằm vào cơ sở quân sự, năng lượng và những công trình liên quan. Với hai tàu nói trên, bộ này khẳng định hàng hóa được vận chuyển phục vụ quân đội Ukraine.

Chiến thuật Armageddon khiến Kiev tê liệt 24h

Các cuộc tấn công vào tàu và hạ tầng cảng diễn ra trong lúc Nga tiếp tục đánh những đầu mối hậu cần trên bộ. Tại Kiev, các cây cầu qua sông Dnipro và trạm biến áp trở thành mục tiêu, khiến giao thông và nhiều dịch vụ thiết yếu gián đoạn.

Đài TST (Nga) đưa tin, trong 24 giờ từ ngày 8 đến sáng 9/10, các cuộc tấn công vào cầu và trạm biến áp khiến nhiều hoạt động thiết yếu tại Kiev tê liệt. Chiến thuật mang dấu ấn "Tướng Armageddon" đồng thời gây sức ép lên hệ thống điện và giao thông của thủ đô Ukraine. Một số khu vực mất điện hơn 11 giờ.

Theo Đài TST, trọng tâm các đòn đánh chuyển từ mặt cầu sang những trạm biến áp cấp điện cho thành phố. Các đầu mối điện cao thế của DTEK bị hư hại, trong khi hoạt động vận tải công cộng và cấp nước chịu ảnh hưởng.

UNIAN cho biết nhiều khu vực tại Kiev ngừng cấp nước. Doanh nghiệp Kyivpastrans thông báo một phần hoạt động vận tải công cộng tại các quận Obolonsky, Podolsky và Svyatoshinsky phải tạm dừng vì thiếu điện.

Ukrenergo áp dụng cắt điện khẩn cấp tại phần Kiev nằm bên hữu ngạn sông Dnipro, các huyện Bucha và Vyshgorod thuộc tỉnh Kiev, cùng tỉnh Chernigov.

Thứ trưởng thứ nhất Bộ Năng lượng Ukraine Artem Nekrasov cho biết các cuộc tấn công làm hư hại mạng lưới điện cao thế và gây biến động điện áp, khiến hệ thống tạm thời mất khả năng truyền tải. Việc cắt điện khẩn cấp nhằm tránh quá tải và sự cố lớn hơn.

Hoạt động tàu điện ngầm cũng gián đoạn. UNIAN đưa tin các đoàn tàu trên tuyến xanh ngừng chạy từ ga Osokorky về phía hữu ngạn. Nghị sĩ Yaroslav Zheleznyak cho biết các phòng làm việc của Ủy ban Năng lượng và Ủy ban Chính sách thuế thuộc Quốc hội Ukraine mất điện.

Giao thông đường bộ tiếp tục gặp khó khăn sau những đòn đánh vào cầu Bắc và cầu Nam. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định cầu Bắc phục vụ điều động binh sĩ và vận chuyển hàng quân sự. Ukrzaliznytsia bổ sung các chuyến tàu đến hết ngày 9/10 để ứng phó với hạn chế lưu thông.

Trong cuộc phỏng vấn với AFP được bài viết dẫn lại, Thị trưởng Vitali Klitschko khuyên những người có bạn bè hoặc người thân bên ngoài Kiev cân nhắc tạm thời rời thành phố.

"Những cư dân có bạn bè hoặc người thân bên ngoài Kiev nên cân nhắc tạm thời chuyển đến đó", ông nói, đồng thời nhấn mạnh "đây là vấn đề sống còn".

Ông Klitschko cho biết thành phố đang chuẩn bị sưởi ấm dự phòng, tích trữ nhiên liệu, thực phẩm và nước uống. Tuy nhiên, ông thừa nhận Kiev vẫn có thể rơi vào kịch bản tồi tệ nhất nếu phòng không không ngăn được các cuộc tấn công.

Cũng theo TST, đầu tháng 10 xuất hiện thông tin Tướng Sergei Surovikin kết thúc nhiệm vụ tại Algeria và trở về Moskva. Chức vụ mới và vai trò trực tiếp của ông trong chiến dịch hiện nay chưa được xác nhận chính thức.

Ông Surovikin, mang biệt danh "Tướng Armageddon", từng chỉ huy lực lượng Nga khi chiến dịch tấn công quy mô lớn vào các cơ sở quân sự và năng lượng Ukraine bắt đầu hồi tháng 10/2022.

Đại tá về hưu Viktor Baranets nói với TST rằng kinh nghiệm của ông Surovikin sẽ hữu ích trong việc cô lập nguồn tiếp tế của Ukraine và tổ chức những chiến dịch tiến công tiếp theo, trong đó có hướng Slavyansk–Kramatorsk.

Chuyên gia quân sự Franz Klintsevich nhận định, nếu ông Surovikin chính thức trở lại chỉ huy, quân đội Ukraine và các bên bảo trợ phương Tây sẽ đối mặt với sức ép có hệ thống trên cả tiền tuyến lẫn hậu phương.