Bất ngờ phát hiện 180.000 con rùa khổng lồ

Một cuộc khảo sát về quần thể rùa khổng lồ sống tự do lớn nhất thế giới cho thấy loài từng có nguy cơ tuyệt chủng này đang phát triển rất mạnh mẽ.

Quần thể rùa khổng lồ Aldabra đang sinh sống trên một hòn đảo thuộc Seychelles có tên là rạn san hô vòng Aldabra (Aldabra Atoll).

Cuộc khảo sát mới nhất do Quỹ Các đảo Seychelles (SIF) và Đại học Exeter dẫn đầu cho thấy có khoảng 180.000 con rùa đang sống trên đảo. Đây là con số cao nhất từng được ghi nhận đối với loài này và vượt xa tổng số dân của Seychelles.

Con số mới này thu được sau khi một nhóm nghiên cứu phân tích dữ liệu đếm rùa trong suốt 5 năm, từ năm 2018 đến 2022. Đây là lần cập nhật đầu tiên kể từ con số 100.000 con rùa được trích dẫn rộng rãi từ cuối những năm 1990.

Số lượng rùa khổng lồ trên Aldabra Atoll nhiều hơn cả con người. Ảnh: Avalon.red/Alamy

Aldabra Atoll là một trong hai nơi duy nhất trên thế giới có rùa khổng lồ sống trong tự nhiên, quần thể còn lại nhỏ hơn nhiều sống ở quần đảo Galápagos.

Tiến sĩ Frauke Fleischer-Dogley, Giám đốc điều hành của SIF, cho biết: “Hơn 180.000 con rùa khổng lồ đi lại tự do trên rạn san hô vòng của chúng tôi là minh chứng cho những gì mà sự cam kết lâu dài đối với việc bảo tồn có thể đạt được. Đây là tin tuyệt vời cho Seychelles, cho thế giới và cho tất cả những ai đã nỗ lực bảo vệ Aldabra.”

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Ecology and Evolution cho thấy quần thể rùa tương đối ổn định trong giai đoạn này, với ước tính tốt nhất là gần 183.000 con rùa trưởng thành và bán trưởng thành.

Vào thế kỷ 19, việc khai thác quá mức khiến đảo chỉ còn chưa đầy 1.000 con rùa Aldabra. Tuy nhiên, một chương trình phục hồi đã giúp nơi đây trở thành khu bảo tồn thiên nhiên nghiêm ngặt vào năm 1981 và được công nhận là di sản UNESCO vào năm 1982.

Các nhà nghiên cứu khẳng định đây là một trong những câu chuyện thành công lớn nhất về bảo tồn ở Ấn Độ Dương và nghiên cứu mới đã xác nhận điều đó. Tiến sĩ Nancy Bunbury, một trong các đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết: “Chương trình giám sát rùa khổng lồ của Aldabra là một trong những chương trình hoạt động lâu đời nhất trong khu vực, nhưng thảm thực vật rậm rạp của rạn san hô vòng khiến việc đếm rùa ở một số nơi thực sự khó khăn.”

“Bằng cách mô hình hóa những gì không nhìn thấy cũng như những gì nhìn thấy, chúng tôi đã tạo ra mốc cơ sở đáng tin cậy nhất từ trước đến nay cho loài biểu tượng này của Seychelles, thiết lập một chuẩn mực để theo dõi quần thể rùa trong nhiều thập kỷ tới.”

Mặc dù có tin vui, các tác giả của nghiên cứu cho rằng sự cảnh giác vẫn là yếu tố thiết yếu. Khí hậu của Aldabra đang thay đổi, với các đợt hạn hán kéo dài và thường xuyên hơn dự kiến sẽ làm giảm bóng râm cũng như thức ăn của rùa, trong khi mực nước biển dâng cao đe dọa các vùng thấp của rạn san hô.

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Các tác giả cho biết động vật có vú xâm hại vẫn là một mối đe dọa, bao gồm mèo hoang và chuột đen chuyên săn trứng và rùa con mới nở. Việc loại bỏ hoàn toàn những loài động vật xâm hại còn lại theo kế hoạch có thể dỡ bỏ rào cản cuối cùng đối với sự phát triển của quần thể rùa và giúp chúng chống chịu tốt hơn trước các áp lực khí hậu trong tương lai.

“Những kết quả này là tin tuyệt vời cho loài rùa và là minh chứng cho công việc tuyệt vời được thực hiện trên thực địa,” Tiến sĩ Dave Hudson, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại cơ sở Cornwall của Đại học Exeter, cho biết.

“Nhưng điều quan trọng cần nhớ là các con số này cung cấp một điểm xuất phát cơ sở – chứ không phải điểm kết thúc.”

“Hy vọng rằng chúng tôi đã cung cấp cho các nhà quản lý bảo tồn bằng chứng họ cần để theo dõi sự thay đổi trong tương lai và hành động sớm khi rùa phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ biến đổi khí hậu, hạn hán và các loài xâm hại.”

Nguồn: The Guardian