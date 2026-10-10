Nga bỏ túi gần 9 tỷ USD nhờ EU, Pháp góp nhiều nhất

Theo nhóm vận động Urgewald, châu Âu đã chi khoảng 7,88 tỷ euro (8,8 tỷ USD) cho khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ dự án năng lượng Bắc Cực của Nga trong 9 tháng đầu năm 2026, bất chấp những nỗ lực của Brussels nhằm loại bỏ dần khí đốt từ Moscow.

Các số liệu, được Urgewald tổng hợp dựa trên dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Kpler, cho thấy rõ EU vẫn phụ thuộc nhiều vào năng lượng của Nga, với kỷ lục 12,18 triệu tấn đã đến các cảng châu Âu từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay.

Nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của châu Âu từ dự án Yamal tại Bắc Cực của Nga đã tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong giai đoạn này, với các cảng của EU tiếp nhận 85% lượng LNG được ghi nhận từ dự án Yamal.

Theo Kpler, Pháp nhận gần 3/4 lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) được EU vận chuyển trong tháng 9, với các cảng Dunkirk và Montoir tiếp nhận 571.716 tấn LNG từ Bắc Cực.

Hà Lan nhập khẩu 146.461 tấn LNG và Bồ Đào Nha nhập khẩu 74.263 tấn tháng trước. Không có lô hàng nào được ghi nhận tại Tây Ban Nha hoặc tại cảng Zeebrugge của Bỉ.

EU đã cố gắng giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga trong một thời gian dài, và năm nay đã đưa ra một số biện pháp để chấm dứt sự phụ thuộc vào Moscow. Brussels đã ban hành lệnh cấm các hợp đồng năng lượng mới với Nga vào đầu năm 2026, và lệnh cấm hoàn toàn đối với khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2027.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump mới đây đã công bố Đạo luật Lindsey Graham, trao cho Mỹ quyền trừng phạt các lô hàng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga sang châu Âu trước khi lệnh cấm nhập khẩu của EU có hiệu lực.

Điều này diễn ra vào thời điểm lượng khí đốt dự trữ của châu Âu đang ở mức thấp kỷ lục và khối đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, khiến Brussels ngày càng dễ bị tổn thương trước các quyết định từ Washington, nhà cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) chính của EU.

Theo Euronews