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VIDEO: Lốc xoáy kinh hoàng chưa từng có tiền lệ tại Ý, xe cộ bị lật úp

| | Tài chính quốc tế

Cơn lốc xoáy đã gây hoảng loạn cho người dân khi tàn phá một ngôi nhà, làm hư hại một trường học cùng nhiều tòa nhà khác.

Các phương tiện giao thông bị lật úp và hai người bị thương nặng vào hôm thứ Sáu (9/10) khi một trận lốc xoáy quét qua thành phố Marsala thuộc đảo Sicily và các thị trấn lân cận ở nước Ý. Theo các chuyên gia, đây là một sự kiện hầu như chưa từng có tiền lệ đối với hòn đảo ở Địa Trung Hải này.

Cơn lốc xoáy đã gây hoảng loạn cho người dân khi tàn phá một ngôi nhà, làm hư hại một trường học cùng nhiều tòa nhà khác ở Marsala và các khu vực lân cận như Petrosino và Mazara del Vallo.

Cơn lốc xoáy đã gây hoảng loạn cho người dân

Ông Salvatore Cocina, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Dân sự Sicily, chia sẻ với Reuters: "Trận lốc này gần giống như một cơn lốc xoáy ở Mỹ, trong ký ức của những người đang sống chưa từng thấy điều gì dữ dội đến thế."

Đầu tháng 9, cơ quan này đã đưa ra cảnh báo rằng mùa hè oi bức kéo dài đã tích tụ lượng nhiệt lớn, có thể kích hoạt các hiện tượng thời tiết cực đoan vào mùa thu.

Ông Cocina cho biết thêm: "Điều này một lần nữa làm nổi bật vấn đề về các hiện tượng thời tiết cực đoan, một đặc trưng của những năm gần đây do biến đổi khí hậu."

Các đoạn video đăng tải trên truyền thông địa phương cho thấy một trường học ở Marsala bị thổi bay cửa sổ và trần nhà sập một phần. Ở những nơi khác trong thành phố, ô tô và xe tải nằm lật nghiêng, còn các cột điện bị gió quật ngã nằm rải rác trên mặt đất.

Một cặp vợ chồng bị mắc kẹt trong trận lốc xoáy khi đang lái xe đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

VIDEO: Lốc xoáy kinh hoàng tại Ý, - Ảnh 1.

Chủ tịch vùng Sicily, ông Renato Schifani, đã cam kết sẽ phân bổ các khoản ngân sách đặc biệt để xử lý tình trạng khẩn cấp này. Cảnh báo về các hiện tượng thời tiết cực đoan vẫn được duy trì vào thứ Bảy (10/10) khi mưa lớn và giông bão tiếp tục ảnh hưởng đến hòn đảo.

Nguồn: Reuters

Khoảnh khắc lốc xoáy càn quét nước Mỹ khiến hàng chục người thiệt mạng

Theo Chi Chi

Thanh Niên Việt

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